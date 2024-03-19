В декабре 2023 года Президент также поручил Минобороны провести осенний призыв 2024 года с использованием этой государственной информационной системы.
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Во время весеннего призыва электронные повестки будут приходить в тестовом режиме
Рассылка электронных повесток во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля, пройдет в тестовом режиме. Об этом ТАСС заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.
Он отметил, что бумажная повестка остается основным документом в весенний призыв 2024 года. Повестки в электронном виде могут лишь дублировать бумажные и рассылаться в тестовом режиме.
Напомним, в апреле прошлого года Президент России Владимир Путин подпил закон о внесении изменений в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Кроме того, оповещение о повестке будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.
Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Это применимо в том случае, если она была вручена другими способами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»