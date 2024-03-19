Во время весеннего призыва электронные повестки будут приходить в тестовом режиме

Рассылка электронных повесток во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля, пройдет в тестовом режиме. Об этом ТАСС заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

Он отметил, что бумажная повестка остается основным документом в весенний призыв 2024 года. Повестки в электронном виде могут лишь дублировать бумажные и рассылаться в тестовом режиме.

Напомним, в апреле прошлого года Президент России Владимир Путин подпил закон о внесении изменений в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.

Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Кроме того, оповещение о повестке будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.

Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Это применимо в том случае, если она была вручена другими способами.