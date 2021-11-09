news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
9 ноября 2021  20:49

Во время вечернего рейда в троллейбусах Казани выявили 50 человек без защитных масок

news_top_970_100

В Казани, на остановке «Станция метро Габдуллы Тукая», во время рейда в час пик специалисты МУП «Метроэлектротранс» выявили 50 человек без масок. 

«Из них 33 пассажира после замечания проверяющих сразу же надели средства индивидуальной защиты. 17 человек попросили выйти из транспорта из-за отсутствия масок либо отказа ее надевать», — отмечается в телеграм-канале предприятия. 

За сегодняшний час пик было проверено около 20 троллейбусов. Всего с начала ноября сотрудники контрольно-ревизионного отдела предприятия выявили 275 пассажиров без СИЗ, из которых 66 человек были высажены. 

Ежедневные рейды продолжаются как в наземном транспорте, так и в метрополитене. Как подчеркнули в Миндортрансе Татарстана, рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте будут проводиться регулярно до улучшения эпидситуации в регионе. 

#Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное