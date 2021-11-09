Рейды по соблюдению масочного режима в транспорте РТ продлятся до улучшения эпидситуации

Рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте будут проводиться регулярно до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Сегодня сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства совместно с представителями отдельного батальона патрульно-постовой службы отдела полиции на метрополитене Управления МВД России по Казани провели рейд по соблюдению масочного режима на станциях метро», – отметили в министерстве.

Как рассказала начальник станции метро «Площадь Тукая» Диана Ибатуллина, подобные рейды сотрудники метрополитена Казани проводят ежедневно. По ее словам, за прошедшие два месяца нарушителей выявлено единицы. И сегодня в течение трех часов проверки зарегистрирован только один пассажир, нарушивший масочный режим.

Сотрудники полиции проинформировали «безмасочника», что за нарушение он будет привлечен к административной ответственности.