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Транспорт
9 ноября 2021  19:12

Рейды по соблюдению масочного режима в транспорте РТ продлятся до улучшения эпидситуации

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Рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте будут проводиться регулярно до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Сегодня сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства совместно с представителями отдельного батальона патрульно-постовой службы отдела полиции на метрополитене Управления МВД России по Казани провели рейд по соблюдению масочного режима на станциях метро», – отметили в министерстве.

Как рассказала начальник станции метро «Площадь Тукая» Диана Ибатуллина, подобные рейды сотрудники метрополитена Казани проводят ежедневно. По ее словам, за прошедшие два месяца нарушителей выявлено единицы. И сегодня в течение трех часов проверки зарегистрирован только один пассажир, нарушивший масочный режим.

Сотрудники полиции проинформировали «безмасочника», что за нарушение он будет привлечен к административной ответственности.

#Коронавирус #масочный режим #рейды в казани
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