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Во время саммита БРИКС «Казань Экспо» закроют для всех машин, кроме кортежей
Основной площадкой проведения саммита БРИКС в Казани станет выставочный центр «Казань Экспо». Там будет введен особый режим безопасности, поэтому въезд транспорта туда будет запрещен. Добраться туда можно будет только на электропоездах. Об этом на совещании в мэрии, посвященном подготовке к международному мероприятию, сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.
«На „Казань Экспо“ особый режим безопасности введен уже с 13 сентября. С 19 по 25 октября доступ в центр, частично — в аэропорт Казани, в гостиницу Kravt будет осуществляться только по специальным аккредитациям, которые выдает ФСО России. Кроме кортежей, остальные члены делегаций будут доставляться только электропоездами со станции Вахитово. Другой транспорт допускаться не будет», — пояснил спикер.
Особый режим безопасности будет введен и во время проведения мероприятий саммита в Казанском Кремле и Казанской ратуше, заключил Денисов.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По оценке мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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