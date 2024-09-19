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Метшин: Во время саммита БРИКС на Баумана не должно быть лишних «коробейников»
Во время проведения саммита БРИКС в столице Татарстана важно следить за порядком на улицах и контролировать музыку по ночам. На улицах должны быть только согласованные музыканты. Об этом на совещании в мэрии, посвященном подготовке к международному мероприятию, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.
«На Баумана нужно, чтобы не было лишних „коробейников", музыка может мешать комфортно отдыхать по ночам», — сказал мэр.
Метшин поручил главам районов города еще раз проконтролировать обстановку вокруг отелей, чтобы найти проблемы, которые могут помешать отдыхать гостям, и принять меры по их решению.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. В эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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