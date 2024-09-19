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Общество 19 сентября 2024 15:19

Метшин: Во время саммита БРИКС на Баумана не должно быть лишних «коробейников»

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Во время проведения саммита БРИКС в столице Татарстана важно следить за порядком на улицах и контролировать музыку по ночам. На улицах должны быть только согласованные музыканты. Об этом на совещании в мэрии, посвященном подготовке к международному мероприятию, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«На Баумана нужно, чтобы не было лишних „коробейников", музыка может мешать комфортно отдыхать по ночам», сказал мэр.

Метшин поручил главам районов города еще раз проконтролировать обстановку вокруг отелей, чтобы найти проблемы, которые могут помешать отдыхать гостям, и принять меры по их решению.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. В эти дни город примет около 20 тыс. гостей.

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#саммит БРИКС #Ильсур Метшин #улица баумана
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