Во время Сабантуя в Челнах перекроют дороги

В Набережных Челнах из-за проведения Сабантуя в субботу, 18 июня, с 7 до 22 часов окажется временно ограничено движение транспорта на проспектах, прилегающих к центральному майдану. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

В частности, будут закрыты участки дорог в обоих направлениях на проспекте Чулман между проспектами Раиса Беляева и Вахитова, на проспекте Хасана Туфана между проспектом Чулман и улицей Раскольникова и на улице Раскольникова между проспектами Раиса Беляева и Хасана Туфана.

В связи с этим исполком Автограда рекомендовал Управлению МВД по Набережным Челнам оказать содействие в обеспечении безопасности граждан, общественного порядка и дорожного движения в период проведения мероприятия.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Сабантуй в Автограде продлится два дня, 17 и 18 июня, и завершится салютом и концертом Гузель Уразовой.