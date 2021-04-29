Во время проведения Казанского марафона изменятся схемы движения автобусов и троллейбусов

В столице Татарстана во время проведения Казанского легкоатлетического марафона с 23 часов 30 апреля до 22 часов 2 мая по требованию ГИБДД будут изменены схемы движения общественного транспорта.

В частности, будет закрыто движение троллейбусного маршрута № 2. По ограниченной схеме — от улицы Халитова до площади Свободы — будет ходить троллейбус № 7. Троллейбус № 13 выйдет на маршрут 2 мая с 9 часов утра, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Изменятся также схемы движения ряда автобусных маршрутов. 1 мая по измененным маршрутам будут ходить автобусы № 6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 и 89.

На следующий день, 2 мая, изменятся схемы движения автобусов № 1, 2, 6, 10, 10а, 15, 18, 22, 28, 28а, 29, 30, 31, 35, 35а, 36, 37, 43, 47, 54, 60, 62, 63, 71, 74, 75, 78, 89 и 91.

Более подробная информация о схемах движения маршрутов общественного транспорта в дни проведения Казанского марафона 2021 года представлена на транспортном сайте города. На время подготовки и проведения легкоатлетического забега в Казани перекроют ряд улиц.

Казанский марафон пройдет 1 и 2 мая. Предполагается, что в нем примут участие около 14 тыс. человек, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».