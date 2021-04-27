Организаторы Казанского марафона хотят за пять лет увеличить число марафонцев в пять раз

Для того чтобы Казанский марафон вышел на уровень крупнейшего в стране, в течение пяти лет нужно в пять раз увеличить число марафонцев. Для этого будут проводиться различные мероприятия, популяризирующие занятия бегом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал организатор мероприятия и директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«Наша задача — в течение пяти лет увеличить количество марафонцев в пять раз, чтобы выйти на уровень самого крупного марафона в стране по этому показателю. Мы видим огромный потенциал в Республике Татарстан», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что большая работа по популяризации занятий бегом начнется этим летом, а к концу года запустят активности, чтобы привлечь марафонцев.

В этом году на дистанцию в 42 километра уже зарегистрировались почти 2 тыс. человек, при этом участников на сотню больше, чем на прошлом марафоне. При этом это крупнейший результат по стране, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, заключил Янгиров.