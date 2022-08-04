Во время праздника «Я выбираю небо!» закроют проезд транспорта по двум улицам Казани

6 августа в Казани ограничат движение транспорта по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко. В этот день у Центра семьи «Казан» пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России.

С 14.00 до 21.00 будет ограничено движение транспорта в обе стороны по ул.Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова, а также в обе стороны по ул.Бондаренко, на участке от жилого дома №3 по ул.Сибгата Хакима до места примыкания к ул.Сибгата Хакима, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Кроме того, в этот день будет закрыт доступ на смотровую площадку Центра семьи «Казан».

С 12.00 до 21.00 для движения маломерных судов будет закрыта часть акватории реки Казанки – от Кремлевской дамбы до моста Миллениум.

Напомним, в летной программе праздника будут участвовать воздушные суда разных видов и назначений – гражданские и боевые самолеты, а также вертолеты, которые поднимутся на высоту 300 метров и более. Откроет праздник шоу с высадкой парашютистов и полетом малых летательных аппаратов.

Подробнее о том, что ждет гостей авиационного праздника, читайте в материале.