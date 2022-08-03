«Стрижи» и парашютные мастер-классы: чем удивит казанцев праздник «Я выбираю небо»

Около 30 гражданских и боевых самолетов покажут фигуры высшего пилотажа в небе Казани 6 августа, на празднике, посвященном Дню воздушного флота России. Какую программу приготовили летчики для казанцев и гостей города - в обзоре «Татар-информа».

Около 30 гражданских и боевых самолетов покажут фигуры высшего пилотажа в небе Казани 6 августа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Летная группа «Стрижи» покажет в небе «пирамиду», «молот» и «звезду»

Праздник «Я выбираю небо» состоится на площадке у центра семьи «Казан». В летной программе будут участвовать воздушны суда разных видов и назначений, — гражданские и боевые самолеты, а также вертолеты, которые поднимутся на высоту 300 метров и более. Об этом рассказал на пресс-конфкеренции в «Татар-информ» замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.

Также гостей ожидают выставочные выступления парашютистов и мастер-классы по укладке парашюта. «Кроме того, будет работать экспозиция авиатехники, беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей. Все будет сопровождаться концертной программой коллективов предприятий авиационной отрасли Татарстана», – добавил замглавы Минпромторга РТ.

Иван Колчин рассказал, что в летной программе будут участвовать воздушны суда разных видов и назначений, — гражданские и боевые самолеты, а также вертолеты Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Программа начнется в 15.00. До 15.50 будет шоу с высадкой парашютистов и полетом малых летательных аппаратов, затем до 16.20 — официальная церемония открытия. Далее начнутся полеты вертолетов, тяжелой авиации и легкомоторных самолетов. Ориентировочно в 17.15 стартует получасовое выступление пилотной группы «Стрижи». Они выполнят в небе такие элементы, как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло» на самолётах МиГ-29.

Сувениры ручной работы и примерка парашютов

Помимо летной программы, на празднике будет организована и богатая культурная программа на земле. Так, жители и гости города смогут приобрести сувениры ручной работы и далее примерить на себя парашют, сообщила заместитель генерального директора АО «Казанская ярмарка» Любовь Ахманаева.

Помимо летной программы, на празднике будет организована и богатая культурная программа на земле Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Будет организована концертная программа, которая завершится в 18.00 выступлением группы „Хитобои“. При этом обращаем внимание, что не будет организована парковка, а при большом наплыве посетителей может быть перекрыта улица Сибгата Хакима. Для посетителей будет организован большой фудкорт, ярмарка самозанятых, где можно будет приобрести сувениры ручной работы, детская площадка с батутами и каруселями, площадка ДОСААФ, где зрители смогут посетить тир и примерить на себя парашютное снаряжение», — отметила она.

По ее словам, ежегодный праздник «Я выбираю небо!» давно полюбился казанцам и гостям столицы Татарстана. Так, в прошлом году его посетили порядка 35 тыс. человек.

Любовь Ахманаева: «Будет организована концертная программа, которая завершится в 18.00 выступлением группы „Хитобои“» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году событие посвящено 100-летию основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев», 95-летию основания Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала публичного акционерного общества «Туполев» и 90-летию основания КНИТУ - КАИ имени Туполева.

Ежегодный праздник «Я выбираю небо!» давно полюбился казанцам и гостям столицы Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выступление военного оркестра и выставка оружия

Отдельно на мероприятии будет организована площадка Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Здесь все желающие смогут записаться на службу по контракту, а также подать документы на поступление в вуз, сообщил замначальника училища Вячеслав Епифанцев.

«Запланировано проведение информационно-агитационной акции военной службы по контракту в Вооруженных Силах России „Твой выбор“. Выступят должностные лица нашего училища, военнослужащие, коллективы художественной самодеятельности и военный оркестр", — рассказал он.

Вячеслав Епифанцев: «Запланировано проведение информационно-агитационной акции военной службы по контракту в Вооруженных Силах России „Твой выбор“» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кроме того, наградят особо отличившихся военнослужащих, проходящих службу по контракту, и курсантов. Будет работать музей боевой славы училища, где продемонстрируют современные образцы военной формы одежды и стрелкового оружия.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»