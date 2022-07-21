Во время праздника «Я выбираю небо» в Казани ограничат движение по двум улицам
В день проведения ежегодного праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо» в Казани будет ограничено движение по ряду улиц. Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном сборнике документов.
С 2 часов дня и до 9 вечера 6 июля будут перекрыты участки автодороги:
- по ул. С. Хакима — от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова;
- по ул. Бондаренко — от дома № 3 по ул. С. Хакима до примыкания к ул. С. Хакима.
Кроме того, будет ограничен доступ на смотровую площадку Центра семьи «Казан».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время праздника ко Дню авиации акваторию Казанки закроют для маломерных судов и катеров.