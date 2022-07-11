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Происшествия
11 июля 2022  18:14
Павел Климчак

Акваторию Казанки закроют для маломерных судов и катеров на празднике «Я выбираю небо!»

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Кабмин Татарстана установил запрет на использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов в акватории Казанки – от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум». Запрет действует на время авиационного праздника «Я выбираю небо!», который пройдет 6 августа с 12.00 до 21.00. Соответствующее постановление с подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Однако запрет не распространяется на те суда, которые задействованы для подготовки и проведения праздника, уточняется в тексте документа.

Также на участке будет организовано дежурство сил и средств Министерства по делам ГО и ЧС Татарстана и ГУ МЧС России по РТ.

#праздник #маломерные суда
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