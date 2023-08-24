Во время подготовки и проведения Дня города ограничат движение по улицам Казани

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Мэрия Казани опубликовала график ограничения движения транспорта в период проведения Дня Республики Татарстан и Дня города. Постановление опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.

Так, с 23 часов 22 августа и до 23 часов 2 сентября (при необходимости) будет закрыта для автомобилистов парковка и парковочная зона у стадиона «Центральный», местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова.

С 23 часов 27 августа и до 5 часов утра 28 августа и с 23 часов 28 августа до 5 часов утра 29 августа при необходимости будет ограничено движение по площади Тысячелетия на участке от улицы Ташаяк до Батурина – за исключением маршрутов общественного транспорта.

В период с 21 часа вечера 29 августа и до 5 часов 31 августа при необходимости будет перекрыто движение по площади Тысячелетия (от Ташаяк до Батурина), по Лево-Булачной (От Чернышевского до пл. Тысячелетия, по Право-Булачной (Чернышевского), по Профсоюзной (от Чернышевского до Баумана) и пр.

С 23 часов 31 августа и до 5 часов утра следующего дня при необходимости может быть перекрыто движение по пл. Тысячелетия на участке от Ташаяк до Батурина, с 00.00 24 августа и до 00.00 30 августа - по ул. С. Хакима (от Декабристов до Абсалямова), а также парковочная зона Центра семьи «Казан».

С 20 часов 28 августа и до 11 часов утра 31 августа ограничительный режим будет действовать по улицам Марджани и Насыри (от ул. Татарстан до ул. Карима), Султана (от ул. Тукая до Насыри).

С 7 часов утра 30 августа и до 18 часов следующего дня движение будет закрыто по ул. Батурина в обоих направлениях (от Большая Красная до Кремлевской набережной), на съезде с пл. Тысячелетия на Батурина – за исключением общественного транспорта.

Участок Кремлевской от Чернышевского до пл. Первого Мая, а также Ивановский спуск до Профсоюзной будут закрыты в период с 7 часов утра 24 августа до 18 часов 31 августа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для удобства жителей и гостей Казани в День РТ и День города 30 августа будет организована спецподача автобусов, а также увеличено время работы общественного транспорта.