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Политика
15 февраля 2022  14:00

Во время переговоров Путина с Шольцем будет соблюдаться социальная дистанция

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Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем будет соблюдать социальную дистанцию, так как глава немецкого Правительства не сдал российский ПЦР-тест. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что после посадки в Москве врач из немецкого посольства в РФ сделал Шольцу тест на наличие коронавирусной инфекции, а от ПЦР-тестирования российской стороны он отказался.

Песков отметил, что соблюдение социальной дистанции никак не скажется на переговорах.

«Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность», – сказал представитель Кремля.

Переговоры Путина и Шольца состоятся 15 февраля в Кремле. Ключевой темой для обсуждения станет ситуация вокруг Украины.

#Владимир Путин #Олаф Шольц #Дмитрий Песков
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