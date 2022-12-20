Во время новогодних мероприятий в Казани ограничат движение транспорта

Во время подготовки и проведения новогодних мероприятий в Казани могут временно ограничить движение транспорта для обеспечения безопасности. Оно затронет, преимущественно, дороги около Чаши и ледового дворца «Татнефть Арена», сообщает пресс-служба казанской мэрии.

В период до 8 января закрыть при необходимости могут следующие участки улиц:

ул.Сибгата Хакима, от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова (в обоих направлениях);

ул.Зайни Султана, от ул.Шигабутдина Марджани до ул.Каюма Насыри;

ул.Шигабутдина Марджани, от ул.Татарстан до ул.Фатыха Карима.

С 22 по 24 декабря ограничения могут ввести на ул.Баумана, от ул.Профсоюзной до ул.Батурина, и на парковке у Центрального стадиона.

С 8.00 22 декабря до 14.30 25 декабря – по ул.Абдуллы Бичурина, от ул.Чистопольской до ул.Сибгата Хакима.

В период до 14 января ограничения могут затрнуть ул.Кремлевская, от ул.Чернышевского до площади 1 Мая (Ивановского спуска).

Точно о введении ограничений мэрия обещает сообщать дополнительно. Подробнее о том, какие мероприятия ждут жителей и гостей Казани в новогодние праздники, читайте в материале «Татар-информа».