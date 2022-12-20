«История о семейных традициях» : что ждет казанцев в новогодние праздники

Детские спектакли, уличные театры, спортивные мероприятия и многое другое ждет казанцев в предстоящие новогодние каникулы. С культурной программой на длительных выходных журналистов ознакомили на брифинге в Доме Правительства Татарстана.

Традиционная республиканская ёлка в этом году состоится 25 декабря в «Татнефть арене» в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гости главной елки Татарстана получат сладкий подарок и игрушку-кролика

Как сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, традиционная республиканская ёлка в этом году состоится 25 декабря в «Татнефть арене» в Казани. Ее гостями станут порядка 8,5 тыс. детей, среди которых сироты, дети с ОВЗ, ребята из семей мобилизованных и те, кто проявил себя в учебе, спорте, творческой и общественной жизни.

«В этом году основным лейтмотивом республиканской елки станет тема семьи – история о семейных традициях и вечных ценностях, которые необходимо оберегать. По традиции поздравить детей приедет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Действие спектакля будет проходить в обычном доме, где мальчик, который уже не верит в Деда Мороза, пытается своими капризами испортить праздник всей семье», - рассказал он.

Каждый гость республиканской елки получит сладкий подарок и мягкую игрушку в виде символа года – кролика. Для иногородних школьников и сопровождающих педагогов организуют горячее питание в столовых общеобразовательных учреждений Казани, добавил Сулейманов.

Тимур Сулейманов сообщил, что гостями республиканской елки в этом году станут порядка 8,5 тыс. детей Фото: prav.tatarstan.ru

На случай неблагоприятных погодных условий организованы места для размещения детей из муниципальных образований на базе молодежных организаций.

В этом году для организаторы республиканской елки создали систему регистрации, куда могут подать заявки дети и подростки, проявившие себя в учебе, спорте и творчестве, заключил министр.

Новогоднее представление будет транслироваться в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте» на странице Министерства по делам молодежи Татарстана, а также на телеканале «Новый век».

В детских лагерях предусмотрено творческое, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное и туристско-краеведческое направления смен Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В зимние каникулы дети отхнут в лагерях Татарстана и получат подарки

В зимние каникулы в оздоровительных лагерях и санаториях Татарстана отдохнут более 4,2 тыс. детей. Также будут работать почти 70 пришкольных лагерей с охватом около 2,5 тыс. человек, рассказал Тимур Сулейманов.

«Помимо этого, с 28 декабря запланирована смена в новом лагере «Ак Барс» в Крыму. Там отдохнут студенты и лидеры крупных молодежных объединений, которые наиболее активно проявили себя в течение года», - отметил он.

В детских лагерях предусмотрено творческое, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное и туристско-краеведческое направления смен. Все подробные данные размещены на сайте Республиканского центра «Лето».

В этом году порядка 15 тыс. детей в Татарстане получат сладкие подарки от государства, заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В этом году новогодние подарки получат почти 15 тыс. детей Фото: © «Татар-информ»

«Ежегодно в Татарстане на основании распоряжения Кабинета министров вручаются новогодние подарки детям в возрасте до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям с ОВЗ, обучающимся в специальных корреккционных школах. В этом году новогодние подарки получат почти 15 тыс. детей», - пояснил министр.

Он пояснил, что стоимость подарка составит около 800 рублей.

Новогоднюю елку в Казанском Кремле посетят дети мобилизованных

Новогодняя едка на территории Казанского Кремля в этом году заработает с 22 декабря. Первыми ее посетят группы детей мобилизованных, которые учатся в 1-4 классах, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Азат Абзалов и Ирада Аюпова рассказали о предстоящих культурных мероприятиях Фото: prav.tatarstan.ru

«На территории внутреннего двора присутственных мест в Казанском Кремле зажжет свои огни новогодняя елка. Ее смогут посетить разные группы детей. С 22 по 24 декабря ее посетят дети мобилизованных из всех муниципальных районов Татарстана», - прокомментировала она.

За эти три дня елку на территории Кремля посетят около 2,2 тыс. детей. Там будет организована уличная программа продолжительностью около 20 минут. С юными гостями будут заниматься аниматоры. Затем им покажут спектакль на территории одного из местных музеев.

К новогодним праздникам музеи и театры республики подготовили обширную программу. Будут доступны огромное количество выставок, экскурсий и спектаклей. Большая часть из них входит в программу «Пушкинской карты», - заключила Аюпова.

Будут доступны огромное количество выставок, экскурсий и спектаклей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Концертную программу в новогоднюю ночь проведут на двух площадках Казани

В новогоднюю ночь в Казани на катке «Черное озеро» и у центра семьи «Казан» организуют концертную программу. Елочные городки города в этот день будут работать до трех утра. Об этом рассказал начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«У центра семи «Казан» мероприятия в новогоднюю ночь пройдут с 22:00 до 2:00, а на катке «Черное озеро» с 22:00 до 3:00. В елочных городках будет играть музыка и работать освещение до трех утра», - сообщил Абзалов.

Он добавил, что на двух основных площадках будут транслироваться обращения Президента Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина.

Елочные городки Казани в новогоднюю ночь будут работать до трех утра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, в новогодние каникулы по столице Татарстана запланированы гастроли трупп из казанского и районных театров. Они начнут давать представления на территории общественных пространств и дворов многоквартирных домов.

«В течение новогодних праздников в Казани будут гастролировать три уличных театра. Это неожиданное мероприятие, которое всегда привлекает внимание. Отрадно, что мы это делаем силами казанских актеров», - заключил руководитель управления.

«Жители городов и районов смогут посетить спортивные фестивали, турниры, семейные старты»

В новогодние каникулы во всех районах Татарстана проведут спортивные активности, в которых, по предварительным расчетам, поучаствуют около 350 тыс. человек, заявил замминистра спорта Татарстана Ильдар Садриев.

Ильдар Садриев рассказал о спортивных мероприятиях, которые пройдут во всех районах Татарстана Фото: prav.tatarstan.ru

«Жители городов и районов смогут посетить спортивные фестивали, турниры, семейные старты, комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, лыжах, санках. Во всех муниципальных образованиях запланированы активности», - отметил он.

Он подчеркнул, что будет уделено внимание и традиционным зимним играм, таким как хоккей в валенках и волейбол на снегу.

«Также пройдут новогодние турниры по настольному теннису, лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам, шашкам. Запланирован рождественский турнир по бадминтону. Среди детей будут проводить Кубок Деда Мороза», - сообщил замминистра.

Он призвал жителей республики в новогодние каникулы покататься на коньках или поиграть в хоккей. На протяжении праздников в Татарстане будут работать все 49 ледовых арен и порядка 600 хоккейных коробок.

Жителей республики в новогодние каникулы призвали покататься на коньках или поиграть в хоккей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для любителей профессионального спорта также предусмотрена программа. ХК «Ак Барс» 28 декабря сыграет в Казани с «Металлургом», а 30 с «Нефтехимиком». А баскетбольный клуб «УНИКС» 4 января сыграет с «МБА».

На многие даты новогодних каникул отели Казани забиты на 97%

В грядущие новогодние праздники в Татарстане ожидают на 10% больше туристов, чем в прошлом году. Уже сейчас на некоторые даты загрузка отелей достигает 95-97%. Ожидается, что высокий спрос будет сохраняться на весь период январских праздников. Об этом рассказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

В грядущие новогодние праздники в Татарстане ожидают на 10% больше туристов, чем в прошлом году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С последних чисел декабря мы увидим большое количество гостей в Казани. Мы готовимся. Уже сейчас загрузка гостиниц на многие даты достигла 95-97%. Мы ожидаем, что она будет держаться все дни с 31 декабря по 9 января. По предварительным подсчетам, столицу Татарстана в новогодние праздники посетят порядка 180 тыс. человек. Это большая нагрузка на туристические центры, объекты общественного питания», - отметил он.

Если сами жители Татарстана предпочтут провести новогодние праздники в путешествии, то на сегодняшний день из Казани летают прямые рейсы в Новокузнецк, где располагается горнолыжный курорт Шерегеш. Также есть рейсы в Иркутск, откуда можно попасть на Байкал.

«Мы хотим, чтобы не только из этих городов к нам приезжали, но и чтобы наши жители имели возможность путешествовать по стране, посещать красивые места», - заключил Иванов.

Фото на анонсе: © Владимир васильев «Татар-информ»