Во время ночного рейда в Казани автоинспекторы поймали подростка на питбайке

Накануне автоинспекторы Казани поймали 16-летнего подростка, управлявшего питбайком.

Напомним, вчера вечером в Казани автоинспекторы провели рейд по профилактике ДТП и нарушений дорожных правил. За время рейда автоинспекторами Казани пресечено 161 нарушение. Большинство вынесенных штрафов – за непристегнутые ремни безопасности (78 нарушений). Кроме того, задержаны 7 нетрезвых водителей, один из них с признаками наркотического опьянения, подробнее читайте по ссылке.

Сотрудники ведомства призывают неукоснительно соблюдать ПДД.