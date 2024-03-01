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Происшествия 1 марта 2024 12:55

Во время ночного рейда в Казани автоинспекторы поймали подростка на питбайке

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Накануне автоинспекторы Казани поймали 16-летнего подростка, управлявшего питбайком.

Напомним, вчера вечером в Казани автоинспекторы провели рейд по профилактике ДТП и нарушений дорожных правил. За время рейда автоинспекторами Казани пресечено 161 нарушение. Большинство вынесенных штрафов – за непристегнутые ремни безопасности (78 нарушений). Кроме того, задержаны 7 нетрезвых водителей, один из них с признаками наркотического опьянения, подробнее читайте по ссылке.

Сотрудники ведомства призывают неукоснительно соблюдать ПДД.

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