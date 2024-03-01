«Водители все реже нарушают ПДД»: Автоинспекторы провели рейд на дорогах Казани

В Казани накануне автоинспекторы провели рейд по профилактике ДТП и нарушений дорожных правил.

«Госавтоинспекция Казани в целях предупреждения нарушений в области дорожного движения проводит профилактический рейд по предупреждению нарушений правил дорожного движения, влияющих на аварийность», – рассказал «Татар-информу» один из автоинспекторов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сотрудники ДПС массово выехали на дороги Казани – по двое патрульных на один служебный автомобиль.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Обманываться и считать, что от патрульных можно легко уйти на «мощной» машине, не стоит. Даже если не хватит лошадиных сил патрульного авто – на помощь придут человеческие. Любителя погонять банально «заведут в капкан» и составят в отношении нарушителя административный материал.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Служебный транспорт дорожно-патрульной службы оснащен всем необходимым: рация, экспресс-тесты на алкоголь и наркотики, комплект из двух пар наручников, а также резиновые дубинки. Стоит указать, что каждый из автоинспекторов вооружен пистолетом с двумя магазинами на 16 патронов. К счастью, оружием автоинспекторы пользуются крайне редко и лишь в экстренных случаях.

Наметанный глаз сотрудников ДПС легко определяет фальшивые документы от настоящих, а в случае сомнений автоинспекторы проверяют подозрительный документ в базе данных.

За время рейда автоинспекторами Казани пресечено 161 нарушение. Большинство вынесенных штрафов – за непристегнутые ремни безопасности (78 нарушений).

К сожалению, во время рейда не обошлось и без происшествий. Так, на улице Ибрагимова автоинспекторами был пойман водитель в состоянии алкогольного опьянения, а недалеко от Чеховского рынка произошло ДТП с участием двух легковушек.

Также автоинспекторы поймали 16-летнего подростка, который управлял питбайком без водительского удостоверения.

К слову, каждый из остановленных сегодня водителей был крайне вежлив. Не было ни одного человека, который бы изъявил желание оспорить штраф.

По словам автоинспекторов, жители и гости столицы Татарстана стали более внимательны к правилам дорожного движения и ответственны к своей безопасности.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Отметим, что в прошлом году в столице Татарстана произошло 1326 ДТП, что на 69 случаев меньше, чем за 2022 год. Об этом на очередной сессии Казанской городской Думы рассказал временно исполняющий начальника УМВД Казани Ильнур Хаялиев. По словам представителя ведомства, в последнее время в городе отмечен позитивный тренд снижения ДТП, совершенных водителями в нетрезвом состоянии. Кроме того, адресная работа с должниками позволила снизить число неплательщиков штрафов за нарушения ПДД.