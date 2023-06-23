Во время медосмотров в военкоматах Татарстана в прошлом году выявили 16 наркоманов

Медики Татарстана проводят медицинские осмотры призывников, школьников и студентов, в том числе их проверяют на употребление наркотиков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача по медицинской части республиканского наркодиспансера Резеда Хаева.

«Проводятся профилактические медицинские осмотры учащихся и призывников. В 2022 году Министерством здравоохранения было осмотрено более 14 311 школьников и студентов, выявлено два потребителя. В Татвоенкомате мы посмотрели более трех тысяч призывников, выявлено 16 потребителей», – отметила врач.

Резеда Хаева рассказала, что по проекту «Клубная жизнь без наркотиков» медики совместно с МВД по РТ выезжают в места массового досуга молодежи и проводят там тестирования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году в Татарстане выявили 27 фактов употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, из них девяти подросткам не было и 16 лет.