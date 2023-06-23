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В этом году 23 несовершеннолетних татарстанца попались на закладках наркотиков
В Татарстане в этом году задержали 166 молодых людей и подростков, которые делали закладки наркотиков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану, майор полиции Анвар Каримов.
Многие молодые люди хотят быстро заработать деньги, а в даркнете им обещают полную безнаказанность за работу. Однако Анвар Каримов заявил, что у полицейских на вооружении давно отработанные схемы поиска «кладменов» и их полная анонимность – уловка для заманивания на незаконный заработок.
«В текущем году сотрудниками полиции за участие в незаконном обороте наркотиков задержано 143 человека в возрасте от 18 до 24 лет. А также 23 несовершеннолетних лица», – отметил майор полиции.
По словам начальника отдела УНК, подростки уверены, что если их задержат, суд не будет лишать их свободы. Однако практика показывает, что несовершеннолетних преступников направляют в исправительные учреждения с реальными сроками.
«В 2023 году у нас выявлено 27 фактов употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. Кроме того, выявлено девять подростков, которым на момент совершения правонарушения еще не было 16 лет», – добавил он.
На учет в УВД за употребление в этом году поставили семь несовершеннолетних, всего на учете в данный момент остается 19 подростков.
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