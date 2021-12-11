Во время матча «Крылья Советов» — «Рубин» на стадионе умер болельщик самарцев

Во время сегодняшнего матча между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» на стадионе умер местный болельщик.

«Фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи. До самого конца игры и после её завершения фанату делали массаж сердца и ожидали реанимацию. Всё это происходило на морозе. На стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца», – пишет «Чемпионат».

Напомним, что подобный случай уже происходил на матче «Крылья Советов» – «Рубин». В 2019 году от сердечного приступа на стадионе умер стюард.