Первый гол Пиняева и Казань без атаки: «Рубин» уступил «Крыльям Советов» со счетом 2:0

Пресс-служба ФК "Рубин"

Сегодня в Самаре в матче 18-го тура РПЛ встретились местные «Крылья Советов» и казанский «Рубин». К встрече команды подходили соседями по турнирной таблице: хозяева занимали восьмую строчку с 24 очками, а гости — десятое место с 22 баллами.

Слуцкий выставил крайне атакующий состав. Это вынужденное решение, поскольку матч пропускал Хван Им Бом из-за перебора желтых карточек.

«Рубин» вышел на поле в следующем составе: Юрий Дюпин — Георгий Зотов, Филип Уремович, Монтассар Тальби, Александр Зуев — Оливер Абильдгор, Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия, Солтмурад Бакаев, Сеад Хакшабанович и Герман Онугха.

У самарцев вышли следующие футболисты: Иван Ломаев — Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Силвие Бегич, Юрий Горшков — Дмитрий Иванисеня, Антон Зиньковский, Роман Ежов, Данила Пруцев — Иван Сергеев и Владислав Сарвели.

Сигнал к началу матча отдали Дед Мороз со Снегурочкой, которые провели культурную программу до начала матча.

Первые минуты прошли без опасных моментов, но при этом нельзя было упрекнуть команды в излишней осторожности. Они пытались быстро пройти середину поля, однако все усилия упирались в надежную оборону.

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Первый момент возник у ворот Юрия Дюпина после дальнего удара Владислава Сарвели. Вратарь казанцев справился с ударом, но отбил мяч перед собой, на добивание совсем немного не успел Сергеев. Первый звоночек для обороны «Рубина» уже на 6-й минуте.

Хозяева начали захватывать инициативу и регулярно доставлять мяч в штрафную казанцев в то время, как у «Рубина» в дебюте матча ничего создать не получилось.

На 14-й минуте очень опасный голевой момент создали «Крылья». После подачи в штрафную нападающий хозяев Иван Сергеев бил головой с вратарской линии, однако Юрий Дюпин успел среагировать и парировать этот мяч. Отметим проигранную верховую борьбу от центральных защитников «Рубина».

Гости ответили несколькими позиционными атаками, однако даже до удара их довести не удалось.

Ближе к середине тайма игра успокоилась, «Рубин» забрал себе мяч и академично перекатывал его с фланга на фланг в поисках зон в оборонительных рядах соперника.

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Основная опасность у «Крыльев» исходила от Ивана Сергеева. На 23-й минуте он сделал отличную скрытую передачу на Сарвелию в штрафную, вышел на рандеву с Дюпиным, но переиграть вратаря не смог. Отметим, что в этом эпизоде линию офсайда провалил Георгий Зотов, который в последних матчах и так совершил много голевых ошибок.

Самарцы начали давить и заставлять «Рубин» ошибаться. На 33-й минуте Абильдгор потерял мяч около штрафной, обрезав почти всю команду. По итогу издали пробил Зиньковский, и мяч угодил в перекладину. Полети он чуть ниже, Дюпин бы уже не спас.

Несмотря на высокий темп, опасных моментов было не так много. У казанцев вообще за все 45 минут был только один удар и то из-за пределов штрафной, тогда как у самарцев 14 ударов, но только четыре в створ. Однозначно лучшим в первом тайме в составе «Рубина», а может и вообще в матче, можно назвать Юрия Дюпина, потащившего несколько сложных мячей.

Подобная аморфность в атаке не осталась незамеченной Леонидом Слуцким. Сразу после перерыва на поле вместо Германа Онугхи вышел Джордже Деспотович.

По началу тайма «Рубин» вновь забрал себе мяч под контроль, однако вновь без обострения. Как следствие, защитники казанцев замешкались и привезли опасный штрафной у линии штрафной на 53 минуте, но самарцы решили поступить хитро и быстро разыграли штрафной, а игроки «Рубина» этот момент проспали. Пруцев обыграл даже Дюпина, но не попал уже в пустые ворота.

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Тем не менее гол зрел, и вот на 62-й минуте после подачи с фланга на Ивана Сергеева, тот с лету в касание отправил мяч в ближний угол. Дюпин мяча коснулся, но от его рук мяч все равно отлетел в ворота. Здесь вопросы к Александру Зуеву, который потерял мяч за спиной Сергеева и не смог перехватить подачу. 1-0, повели хозяева.

«Рубин» сразу полетел вперед, однако опаснее выглядели все равно контратаки «Крыльев Советов». Игра немного успокоилась, команды периодически создавали полумоменты, однако до по-настоящему голевых моментов дело не доходило.

Следующий действительно опасный эпизод возник на 85-й минуте, когда вышедший на замену Глушенков в штрафной развернул троих защитников «Рубина» и оказался перед воротами, но решил отдавать пас на пустые ворота, однако передача оказалась неточной.

Но уже через пару минут аналогичный эпизод завершился голом. Иван Сергеев, который впоследствии стал лучшим игроком матча, прорвался по флангу и выкатил на пустые ворота молодому таланту «Крыльев» Сергею Пиняеву. Это его первый гол в РПЛ. 2-0 в пользу самарцев.

Такой счет и зафиксировал финальный свисток. «Крылья Советов» приближаются к зоне еврокубков, а «Рубин», нанеся всего три удара в створ ворот за весь матч, остаются на десятом месте. В случае победы тульского «Арсенала» казанцы могут опуститься еще и на одиннадцатое.