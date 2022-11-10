Во время гастролей по России Дима Билан заехал в родное село Пестрецы

Российский певец Дима Билан во время гастрольного тура по России заехал в родное село Пестрецы. Об этом он рассказал во время концерта в Казани, который состоялся накануне. Однако, как сообщили «Татар-информу» в администрации, Билан не афишировал свой приезд в район, никто из руководства не был осведомлен о его визите.

Напомним, что мама и бабушка Димы родом из села Пестрецы, а сам он несколько лет в детстве вместе с родителями жил в Набережных Челнах. Его отец работал инженером на КАМАЗе.

«Заехал в дом, в котором жил, в нем столько силы, хотя он маленький и покосившийся, в нем столько истории, столько жизни, энергии, силы! Я уверен, вы понимаете, о чем я...Он находится в двух домах от реки Меша», — рассказал Билан зрителям и пожелал им не терять этой связи с домом, чтобы был «фундамент» в жизни.

В прошлом году участница шоу «Голос» Марина Моисеева, родственники которой тоже живут в Пестрецах, рассказала певцу, который сидел в кресле наставника, о родных местах. Триумфатор «Евровидения» с теплотой вспомнил родные места, и реку Мешу, на которую в детстве он бегал купаться. «Это нереально!» — с восторгом произнес Билан, вспоминая юные годы.

Сегодня Билан выступит в Ижевске, а 15 ноября — в Рязани.