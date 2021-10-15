Уроженка Татарстана поборется за победу в юбилейном сезоне шоу «Голос»

Фото: instagram.com/marina_moiseeva22/

Уроженка села Пестрецы Республики Татарстан Марина Моисеева прошла «слепые» прослушивания в юбилейном сезоне шоу «Голос», и теперь готовится покорить публику в музыкальных поединках, которые зритель увидит в ноябре. Об этом певица рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ».

В креслах наставников 10-го сезона «Голоса» — золотой состав: Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. На этапе «слепых» прослушиваний Марина Моисеева исполнила песню What’s Up группы 4 Non Blonds, и к артистке повернулся мэтр отечественной эстрады Александр Градский.

«Волнение было сильным в начале песни, когда поняла, что рот полностью высох. Думала, что вообще не допою. Меня спас поворот Александра Градского — это придало мне сил, и я просто куда-то улетела от радости и забыла про проблемы с сухостью», — поделилась с ИА «Татар-информ» Марина Моисеева.

Стоя на сцене, Марина обратилась и к Диме Билану, родственники которого также живут в Пестрецах. Триумфатор «Евровидения» с теплотой вспомнил родные места, и даже реку Мешу, на которую в детстве он бегал купаться. «Это нереально!» — с восторгом произнес Билан, вспоминая юные годы.

Марине 49 лет. Уже 24 года она живет в Москве. В столице она оказалась благодаря поддержке Ильсура Метшина, он помог ей будучи еще мэром Нижнекамска. «А сейчас связь потеряна, прошло много лет», — сокрушается певица, однако подчеркивает, что всегда помнит о тех, кто помог ей в самом начале пути.

Свои шансы на победу в музыкальном шоу оценивает положительно. «Шанс на победу есть всегда и у многих участников. Нас выбирали из тысяч таких же лучших, думаю, любая конкурсная программа — это про выносливость, поют все супер! Но порой разные обстоятельства могут подвести в нужный момент, или не сойдутся какие-то пазлы», — делится рассуждениями артистка.

Марина Моисеева поет с 6 лет, пишет песни, музыку для себя и других. «Пока не так масштабно, как хотелось бы, но я к этому стремлюсь», — признается певица.

У Марины абсолютно разные предпочтения в музыке. «Сегодня я могу исполнять AC/DC, а завтра Зыкину. Ну если быть точной, то музыка должна все же нести свет и счастье. Об этом можно говорить бесконечно», — отмечает собеседница агентства.

Название песни, которую Марина исполнит на поединках, она не может пока озвучить. «У нас с этим строго, раньше эфира нельзя разглашать», — объяснила она правила шоу.