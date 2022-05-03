Во время дорожных работ в Казани строители обнаружили подвал старинного здания

Экскурсовод по Казани Игорь Боталов в своем Telegram-канале «Прогулки по Казани» рассказал, что во время дорожных работ в центре города строители обнаружили подвал старинного здания. Ранее в этом доме по улице Миславского жила известная актриса Вероника Тушнова.

«Сегодня при ремонтных работах вскрылась необычная находка! Подвал дома, где когда-то с 1924-го по 1931 год жила известная поэтесса Вероника Михайловна Тушнова. Двор их дома соприкасался с территорией старого казанского цирка. Утром юная поэтесса часто „просыпалась от великолепного, важного, грозного рыка львиного“... А рядом находилась старая частная лито-типография и переплетный цех И.Н. Харитонова», — сообщил экскурсовод.

По информации Боталова, дом до революции принадлежал купцу Ф.Е. Постникову (1870 год), а в советское время в здании располагался популярный хлебный магазин, который снесли в начале 2000-х.

Ранее гид по Казани Игорь Боталов сообщил, что в Доме чая на Баумана откроется шаурмичная.