Гид по Казани: В Доме чая на Баумана откроется шаурмичная

Фото: https://t.me/progulka_in_kazan

Экскурсовод по Казани Игорь Боталов в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Прогулки по Казани» разместил информацию, что в Доме чая на Баумана откроют шаурмичную.

«Культовое место для многих казанцев. Вкус моего детства теперь будет со вкусом шаурмы?» — задался вопросом гид.

Боталов отметил, что Дом чая на улице Баумана, 64 ранее являлся домовладением семейства Каретниковых.

«Эчпочмаки и элеши вступили в борьбу с другим восточным фаст-фудом... Главный повар Казани Юнус Ахметзянов был бы сильно удивлен... а вы?» — обратился он к подписчикам, отметив, что Дом чая еще «живет», но первый этаж «уже не тот».

Сообщение вызвало негативную реакцию у казанцев. «Может с этим можно что-то сделать? какой такой донер. Где наше русское. Татарское???», «Наше все — это кыстыбай и тюбетей», «Закрыли? Легенда...», — написали интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов здесь и выше в тексте сохранены — прим. Т-и).