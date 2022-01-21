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Ру Тат
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Общество
21 января 2022  17:54

Во время домашних родов в Мексике скончалась россиянка

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Беременная гражданка России скончалась во время домашних родов в Мексике, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ведомство призывает россиян не пользоваться услугами частных компаний по перинатальному туризму в Мексике, так как они очень часто носят криминальный характер и несут плачевные последствия.

Отмечается, что роды проходили в домашних условиях и у россиянки начались осложнения. Ребенка удалось спасти, но сама женщина скончалась. 

«Хотели бы привлечь внимание к несчастному случаю, который произошел 16 января с российской гражданкой, прибывшей в город Канкун (Мексика) с целью получения услуг родовспоможения. В ходе родов, которые проходили в домашних условиях, возникли серьезные осложнения. Своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь не получилось, и россиянка скончалась. Ребенок, к счастью, выжил», — рассказали в пресс-службе министерства иностранных дел.

Сейчас посольство России в Мехико оказывает семье погибшей необходимую помощь, в том числе в оформлении документов для перевозки тела погибшей или урны с ее прахом на территорию РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказало о том, какие последствия могут ждать женщин, решившихся на домашние роды и о том, в чем же кроется причина такого выбора.

 

#роды #мид рф #мексика
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