Во время домашних родов в Мексике скончалась россиянка

Беременная гражданка России скончалась во время домашних родов в Мексике, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ведомство призывает россиян не пользоваться услугами частных компаний по перинатальному туризму в Мексике, так как они очень часто носят криминальный характер и несут плачевные последствия.

Отмечается, что роды проходили в домашних условиях и у россиянки начались осложнения. Ребенка удалось спасти, но сама женщина скончалась.

«Хотели бы привлечь внимание к несчастному случаю, который произошел 16 января с российской гражданкой, прибывшей в город Канкун (Мексика) с целью получения услуг родовспоможения. В ходе родов, которые проходили в домашних условиях, возникли серьезные осложнения. Своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь не получилось, и россиянка скончалась. Ребенок, к счастью, выжил», — рассказали в пресс-службе министерства иностранных дел.

Сейчас посольство России в Мехико оказывает семье погибшей необходимую помощь, в том числе в оформлении документов для перевозки тела погибшей или урны с ее прахом на территорию РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказало о том, какие последствия могут ждать женщин, решившихся на домашние роды и о том, в чем же кроется причина такого выбора.