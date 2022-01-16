«Опасно для женщины, еще более – для ребенка»: истории о домашних родах и мнение врачей

Если наши бабушки были вынуждены рожать в ненадлежащих условиях – дома, в бане и даже в поле, то современная система здравоохранения дает женщинам возможность безопасных родов под присмотром врачей. Но некоторые современные мамы осознанно выбирают домашние роды. В чем причина такого выбора? Об этом – в материале ИА «Татар-информ».

«Домашние роды – это большая ответственность. Очень много надо знать о своем организме, теле, надо тщательно подготовиться» Фото: pixabay.com

«При малейшем чувстве страха дома рожать нельзя»

Жительница Казани Наиля (имя изменено) дважды рожала дома. Второго своего ребенка она родила чуть более месяца назад.

– Почему ты решила рожать дома? Откуда появилось такое желание?

– Мне очень часто приходилось слышать о принуждениях в роддоме. Во время родов женщина делает многое из того, чего она не желает делать. Роды – это очень интимный процесс, это отношения между женщиной и мужчиной. Акушеры, гинекологи оказывают сильное давление. Что такое гинекологическое насилие, я узнала еще до беременности. От врачей можно услышать разное: «Не ори! Рот закрой, в постели с мужем будешь орать!» Не говорю, что все врачи такие. Но не должно быть такого отношения к женщине. Я не стояла на позиции, что буду рожать только в роддоме, изучала разные варианты. Я не выступаю против родов в роддоме. Если женщина говорит: «Я ни за что не поеду в больницу, буду рожать только дома!», то, возможно, она не до конца понимает ситуацию, тогда лучше везти ее в больницу. Когда я решила сделать это дома, муж меня понял.

– Не испугался?

– Нет. Домашние роды – это большая ответственность. Очень много надо знать о своем организме, теле, надо тщательно подготовиться. Процесс родов – это же не просто правильное дыхание. Надо понимать, чувствовать, слышать, в какое время какие процессы идут в организме. Роды в роддоме тоже большая ответственность, ответственность женщины и мужчины, а в этом случае она в три раза больше.

– Ты не боялась, что что-то пойдет не так, появятся какие-то сложности?

– Нет. Если есть хоть малейший страх, то дома рожать нельзя, женщина родить ребенка не сможет. С точки зрения гормонов процесс родов очень сложный. Тут самое главное – окситоцин – гормон спокойствия, радости. Во время родов женщине должно быть очень хорошо. Наше тело от природы знает, как рожать ребенка. Это как процесс дыхания, мы же не задумываемся, когда дышим, как мы это делаем. Поэтому надо доверять своему телу и очень хорошо подготовиться. Я понимала, какой степени эта ответственность.

– Тщательно подготовиться – это как? Что ты делала, чтобы быть готовой к родам?

– Естественно, сдавать анализы, разбираться в них, делать правильные физические упражнения. Должно быть правильное расположение органов, это надо проверить.

«От врачей можно услышать разное... Не говорю, что все врачи такие. Но не должно быть такого отношения к женщине» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Даже не заметила, как родила»

– Что ты почувствовала, когда рожала в первый раз? Как готовилась?

– Я даже не заметила, как родила. Мне было хорошо, я была с мужем. Когда начались схватки, мы ходили в магазин. Сколько будут идти схватки, было неизвестно, но я была очень спокойна. Если бы в тот момент уехали в больницу, от этого спокойствия не осталось бы и следа. Ко мне пришла помощница. Она сказала моему мужу очень правильные слова: «Мы с тобой сейчас подчиняемся женщине. Все делаем так, как она хочет». Мне было приятно, тепло, лежала в своей постели. Если бы мне не сказали, что сейчас буду рожать, я бы даже не подумала. Родившийся дома ребенок очень отличается, потому что первые секунды своей жизни он проводит рядом с мамой, его не уносят взвешивать, делать уколы. Первый час ребенок должен провести на груди у матери. Мой ребенок не плакал, не боялся. Внутри он был в темноте и тепле, и снаружи попал в такую же среду, никто его не положил на железные весы.

– Решение рожать дома связано с недоверием к врачам?

– Нет. Просто я себя очень люблю. Я так захотела, мне не нужно холодное отношение. Мне надо, чтобы мне было хорошо, спокойно, чтобы муж был рядом – я так хочу. Рожать дома – очень приятный процесс, нет ни капли стресса. Если в первые секунды от женщины уносят ребенка, она боится. Например, у медведицы родился детеныш, а детеныша нет. А она ведь его только что родила. Что чувствует медведица? Думает, что детеныша съели хищники. Когда уносят ребенка у женщины, тело не понимает, оно же только что его родило, что случилось? Появляются негативные мысли, в результате после родов начинается депрессия. Роды, как и секс, интимный процесс. Если нет полного доверия к мужчине, процесс родов получается тяжелым.

– Как подготовить к этому мужчину?

– Это уже зависит от отношений. Мне жаль женщин, у которых нет полного доверия к мужу. Это наш общий ребенок, и решение принимаем только мы. Любящий свою жену мужчина на всё готов, чтобы убрать ее чувство страха. Если мужчина не готов, есть женщины, всегда готовые помочь. Можно рожать с мамой, сестрами.

– Как родители отнеслись к вашему решению?

– Сначала я очень спокойно объяснила. Сказала, что по возможности до последнего буду дома. Когда маме сообщили, что я родила дома, она была в шоке, но радость от появления на свет долгожданного первого внука не оставила места другим мыслям. Они очень радовались. Когда и второго ребенка родила дома, они уже отнеслись к этому спокойно. Маму тоже хотела позвать, но я даже не почувствовала, как начала рожать, поняла только когда ребенок начал выходить.

«Ребенок не плачет, требуя маму, понимает, что она всегда рядом, потому что их в первые секунды не разлучали» Фото: pixabay.com

«Еще одного родила бы в бане»

– Но, судя по рассказам женщин и по фильмам, видео в интернете, роды проходят трудно, женщина мучается, ей больно...

– Это неправильно. Женщина не может рожать лежа на спине. Тело должно быть в удобном положении. Попробуйте кошку положить на спину и сказать – давай рожай. Как же она родит? Просто такая поза роженицы удобна врачам принимать роды.

– А какая должна быть поза?

– Тело само выбирает. Можешь сесть на корточки или стоять на четвереньках.

– А ты как рожала?

– Второй ребенок вышел с одной потуги. Весь путь прошел быстро. Я родила, сидя на коленях у мужа. С первым ребенком тоже так сидели, это очень удобно. Это как на унитазе сидишь.

– А твои бабушки, прабабушки рожали дома? Рассказывали о своем опыте?

– Мои близкие родственники жили в советское время, в те времена рожать дома считалось глупо. А предыдущее поколение рожали дома, в бане, на поле. Другие женщины каждый день приходили к роженице, чтобы справляться о ее состоянии, помогали по дому. А сейчас так боятся. Почему-то роды приравнивают к какой-то болезни или диагнозу. А это, наоборот, должно приравниваться к здоровью. Рожать в бане тоже интересно, еще одного ребенка я родила бы в бане.

– И в воду рожают...

– Да, но я не хочу быть мокрой. Как угодно можно рожать, просто надо не мешать организму. У нас, пока беременная, ты постоянно ходишь в женскую консультацию, сдаешь сотни анализов, их забираешь, сидишь в очередях к врачам, записаться к ним не можешь, сотни бумаг собираешь... Как на работу ходишь, какая там может быть радость, это очень надоедает. Да, пусть будут УЗИ, анализы, но зачем каждую неделю ходить к врачу измерять живот?

– Как подготовить место для родов?

– Помощница именно для этого и приглашается. Она застилает кровать пеленкой, чтобы не запачкать. После родов, когда я иду мыться, быстро ее убирает и стелет чистое. Я выхожу и ложусь в свою чистую постель. Там еще какие-то вещи нужны будут, все собираешь в одну коробку, и получается удобно.

– Есть какие-то особенности в поведении ребенка, который родился дома?

– Это и мои родные заметили: ребенок очень спокойный, все понимает, не боится. Ребенок не плачет, требуя маму, понимает, что она всегда рядом, потому что их в первые секунды не разлучали. Почему ребенок плачет? Он говорит: «Мама, я тебя потерял, здесь страшно». Когда новорожденный начинает плакать, обычно радуются, а ребенок в это время плачет от испуга. Ребенок все воспринимает с пониманием.

«Когда приехала домой, не знала, как кормить ребенка, она уже привыкла к бутылочке, а сосать грудь не умеет» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Рожали параллельно с другой женщиной»

Жительница Лаишевского района Лилия Ханнанова – мама четверых дочерей. Старшей дочке 8 лет. Первого ребенка она родила в роддоме, трех остальных – дома. Сначала она рассказала о своем первом опыте:

– В роддоме я рожала параллельно с другой женщиной, у нас была одна акушерка на двоих. Обе легли на кресло, между нами стоит врач. Нам говорят: «Давайте, кто первая родит». Я стала тужиться, стараться, чтобы быть первой, врачи подошли ко мне. Теперь думаю, насколько было тяжело той женщине.

После того как родила первую дочь, рядом со мной никого не было. Ребенок был не со мной. В грудь поступило молоко, но я не могла покормить ребенка. На следующий день пришел муж, мне было так грустно, плакала, везде болит. Сейчас все это вспоминаю, и становится тяжело. Когда приехала домой, не знала, как кормить ребенка, она уже привыкла к бутылочке, а сосать грудь не умеет.

– Откуда узнали про домашние роды?

– Рассказали девочки, когда ходила для обмена опытом в группу рожениц. Кто-то сам так хотел, у кого-то так получилось. Тогда я задумалась, стала изучать, общалась с женщинами. Муж это мое решение принял спокойно. Обе мои бабушки родились дома. Рассказывают, что в те времена дети часто умирали, но там ведь не было такого, чтобы анализы проверяли. А сейчас проверяют все анализы. Конечно, всегда есть второй вариант – уехать в роддом. Одного желания мало: если нет возможности по здоровью, рожать дома не получится.

«Одного желания мало: если нет возможности по здоровью, рожать дома не получится» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Во время вторых и третьих родов старшая дочь была рядом»

– Как у вас проходили домашние роды?

– Давайте расскажу о последнем случае. Ребенок входит в жизнь плавно, когда нет стресса, жизнь не разделяется надвое. Когда готовилась к родам, пришла помощница, мама была далеко, для нее было бы стрессом видеть, как я рожаю. Я утром встала и сказала: «Кажется, я сегодня рожу», и тогда муж постарался создать для меня все условия: темнота, покой.

– Какую позу для родов вы выбрали?

– Обычно принимаешь удобную для себя позу. Третьего ребенка я родила на специальном стуле. Второго и четвертого – на четвереньках. Муж меня держал. Я удивляюсь тем, кто рожает «сольно». Я бы так не смогла, я хочу чувствовать, что рядом есть поддержка.

– Дети отличаются?

– Знаете, в чем есть отличие? Первого ребенка не положили сразу на грудь, поэтому мне кажется, что я не смогла его полюбить настолько, насколько это необходимо, как будто меня ему не хватило. Сейчас ей все рассказываю, объясняю ей, что я всегда рядом. Есть отличие в том, как дети кушают. Первая дочка очень привередливая в еде, потому что ее первым питанием было не мое молоко. Когда рожала второго, третьего ребенка, она была рядом. Только при последних родах детей дома не было, я сама так хотела.

– Дети не испугались?

– Дети подбегают ко мне, и мое внимание переходит на них, и процесс родов затягивается, поэтому мы им ставили мультфильм.

«Молилась постоянно»

– Соседи ничего не сказали?

– Нет, рожать дома ведь не значит постоянно орать, просто стонешь.

– Как отнеслись родители?

– Мы им сказали только после того, как ребенок уже родился. Потом уже постоянно спрашивали, записалась ли я в роддом. Как это будет происходить, с ними особо не обсуждали. Мы им заранее не сказали, потому что мамы наши сами рожали в роддоме, поэтому наверняка боялись бы за нас.

– Насколько укрепляется вера в Бога в такие моменты?

– Я все время молилась. Просила, чтобы все было хорошо. Без этого никак.

– Врачей предупредили, что дома будете рожать?

– Я обычно вставала на учет на самых поздних сроках. Акушерке сказала, что хочу рожать дома. Зашла к заведующей, там собрались врачи. Мне объяснили, что с четвертым ребенком я вхожу в отдельную категорию, дали направление в тот роддом, который я хочу, я не была против, там зарегистрировалась. Но не обещала, что там буду рожать. Конечно, если бы были какие-то осложнения, отправились бы туда. Последняя моя беременность продлилась 42 недели, я, конечно, немного переживала. Но обычно зимой все процессы замедляются, я думаю, было связано с этим.

«Домашние роды опасны»

Как относятся врачи к домашним родам? Позицию специалистов корреспонденту ИА «Татар-информ» разъяснила пресс-секретарь Республиканской клинической больницы Валерия Белова.

«Ежегодно в РКБ поступают около 15 женщин после домашних родов. Иногда цифра бывает больше… Домашние роды опасны для женщины, но еще более опасны для ребенка» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Ежегодно в РКБ поступают около 15 женщин после домашних родов. Иногда цифра бывает больше. Как правило, решение рожать дома женщины принимают в связи с религиозными взглядами. Специалисты Республиканской клинической больницы к домашним родам относятся крайне негативно. В домашних условиях невозможно оказывать необходимую помощь ребенку и матери. Дома невозможно создать стерильные условия и температурный режим для ребенка, также невозможно провести терапию роженице и остановить кровотечение.

Один лишь пример. Позвонила служба скорой помощи: “Родила дома, мать потеряла много крови, ребенку необходима реанимация”. 6 сентября в перинатальный центр привезли 24-летнюю мать и ребенка, оба были в тяжелом состоянии. Два часа назад дома родился четырехкилограммовый ребенок. Почему она рожала дома, почему поздно вызвала скорую – вопросов было много.

Ребенок не дышит, сердцебиение очень редкое. Времени у неонатолога и реаниматолога было мало. В реанимации врачи отделения новорожденных больше часа боролись за ребенка. Температура тела опустилась до 30 градусов. Ребенка подключили к мониторам, аппарату ИВЛ, термокостюму. Через 18 часов температура тела ребенка дошла до 36,6 градуса, но состояние еще оставалось тяжелым.

Маму, потерявшую 2,5 литра крови, сразу же отвезли в реанимацию. Из-за большой потери крови и отсутствия стерильных условий ее состояние было тяжелое. Как только состояние улучшилось, она захотела увидеть ребенка. Родители приходили к сыну каждый день, ребенок был между жизнью и смертью. 17 сентября начал самостоятельно дышать, лечение продолжалось. Отразится ли это в дальнейшем развитии ребенка – неизвестно. Новорожденный попадает в такие условия – надо сказать, опасные для жизни. Поэтому следует помнить: домашние роды опасны для женщины, но еще более опасны для ребенка», – подчеркнули в пресс-службе РКБ.