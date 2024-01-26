Во Внуково прибыл самолет с россиянами, выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

Выжившие в крушении самолета в Афганистане россияне прилетели в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, рейс из Дубая приземлился в Москве в 6.30. На его борту должны быть два пилота и два медика, выжившие в авиакатастрофе.

В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10, летевший в Москву, разбился в Афганистане. На борту было шесть человек. Четверо из них выжили, два пассажира – семейная пара россиян – погибли.

СК рассматривает отказ двигателей как одну из причин крушения.