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Во Внуково прибыл самолет с россиянами, выжившими в авиакатастрофе в Афганистане
Выжившие в крушении самолета в Афганистане россияне прилетели в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, рейс из Дубая приземлился в Москве в 6.30. На его борту должны быть два пилота и два медика, выжившие в авиакатастрофе.
В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10, летевший в Москву, разбился в Афганистане. На борту было шесть человек. Четверо из них выжили, два пассажира – семейная пара россиян – погибли.
СК рассматривает отказ двигателей как одну из причин крушения.
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