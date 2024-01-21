В Афганистане разбился самолет с россиянами на борту

Частный самолет, летевший из Индии в Россию с пересадкой в Таджикистане, разбился в Афганистане, сообщают в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек"», – указано в публикации.

По предварительной информации, на борту находились шесть человек, среди которых российские граждане.

Следователями, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в ведомстве.