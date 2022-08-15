Во внеконкурсную программу Казанского кинофестиваля вошло 50 фильмов

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино подготовил для своих зрителей обширную кинопрограмму. Помимо основного конкурса, в каждую из пяти номинаций которого вошли по 10 кинолент, внеконкурсная программа предложит к вниманию 50 картин со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Все они относятся к отдельным подборкам. Традиционно на фестивале будут представлены фильмы из программ «Россия – Исламский мир» и «Тюркский мир». Первая ставит целью представить многообразие культур стран, входящих в данную группу, а вторая – объединить в себе выдающиеся образцы кинематографии тюркоязычных народов.

В этом году в событие также включена программа, приуроченная к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

«Мы запросили фильм “Мусульманин” Владимира Хотиненко, так как в этой картине, пожалуй, впервые в истории российского кинематографа были затронуты темы ислама и веротерпимости. Кстати, сам Хотиненко возглавит жюри этого года», – рассказала исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

К юбилеям режиссеров Андрея Тарковского и Владимира Мотыля в рамках фестиваля будут представлены их ретроспективы, а к круглой дате известного аниматора Вячеслава Котеночкина в детскую программу включено несколько его работ. Украшением детской подборки также станут узбекские и казахские мультфильмы.

Откроется кинофестиваль фильмом «Ибн Фадлан» Айназа Мухаметзянова.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства культуры России и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Вход на мероприятие бесплатный. Подробнее о событии можно узнать в интервью Миляуши Айтугановой для «Татар-информа».