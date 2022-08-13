Миляуша Айтуганова: «Вход на кинопоказы свободный – это принципиальная позиция фестиваля»

Кинотеатр «Мир» закрыт на ремонт, европейцы отзывают фильмы. Состоится ли XVIII Казанский фестиваль мусульманского кино с прежним размахом и кто приглашен на церемонию, рассказала исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Миляуша Айтуганова: «Региональный кинорынок стал особенно востребован в нынешних условиях, пока российские кинотеатры лишены возможности транслировать голливудское кино» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Последние несколько лет мы делаем акцент на деловой площадке»

Миляуша Лябибовна, с 7 по 11 сентября Казань ждет большое событие ― фестивальные дни мусульманского кино, которые пройдут в 18-й раз.

Мы осознанно не меняем сроки проведения, потому что уже очень многие страны знают, что в Казани в это время проходит большой кинофорум. Начало сентября удобно с точки зрения логистики. Сохраняется еще теплая погода, и перед нами открывается возможность проводить некоторые мероприятия в формате open air. А для гостей это возможность увидеть республику во всей ее красе.

Чем в этом году планируете удивлять гостей и жителей Казани?

Ожидается обширная параллельная программа фестиваля. Кроме кинопоказов и конкурсной программы мы последние несколько лет делаем акцент на деловой площадке. К примеру, в прошлом году мы реализовали актуальную, на мой взгляд, идею – региональный кинорынок. И хотя в Москве и Санкт-Петербурге кинорынки проводятся, но Казань первая собрала региональных кинопроизводителей и дистрибьюторов. В этом году мы подтянем еще большее количество кинопроизводителей и в скором времени увидим, к чему это приведет. К тому же деловая площадка кинофорума в этом году пройдет при поддержке Министерства культуры РФ.

Региональный кинорынок стал особенно востребован в нынешних условиях, пока российские кинотеатры лишены возможности транслировать голливудское кино. Сейчас российский прокат в срочном порядке ищет ему замену, и мы пригласили несколько зарубежных стран со своими презентациями. К примеру, для России могут быть интересны последние новинки иранского и турецкого кинематографа. Свою продукцию активно представят и страны СНГ, в которых кинематограф сегодня испытывает ренессанс. Естественно, мы пригласили и Болливуд. Мы также ждем ответа от китайского кинематографа.

Надо сказать, многие кинопрокатчики заинтригованы этой темой.

Также уже традиционно мы проводим Международный питчинг кинопроектов. Эта история способствует привлечению большего количества кинематографистов в Татарстан. Мы принимаем только те заявки, которые предлагают создание фильмов в копродукции с республикой.

Подобного питчинга в России нет. Такой подход к созданию кинопродукта позволит татарстанскому кинематографу проще выходить на всероссийскую и международную арены.

Есть ли резонанс?

Питчинг уже дает свои первые плоды. К примеру, после проведенного в 19-м году питчинга созданы два фильма: в копродукции с Казахстаном — «Тарлан», снятый по повести Галимджана Ибрагимова «Алмачуар», и фильм татаро-узбекского производства «Сумбуль» по мотивам произведения Зифы Кадыровой «Сагынырсын – мин булмам».



Последний имел успех, и теперь Узбекистан, понимая, что в Татарстане можно найти партнеров, намерен снять с нами еще одну, уже историческую картину. Вероятнее всего, о судьбе Шигабутдина Марджани, так как он был тесно связан с Узбекистаном. Думаем, что такая заявка будет вполне оправданной.

Сегодня на питчинг уже подали около 30 заявок. Заявочная кампания еще продолжается.

В этом году вы впервые собираете форум киношкол. Какие вопросы будут обсуждены в этот раз?

Мы пригласим кинообразовательные учреждения, причем не только государственные, такие как ВГИК или Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, но и частные школы.

Необходимость собрать такой форум появилась в связи с тем, что в наших учебных учреждениях готовят актеров, режиссеров, сценаристов. А такие нужные для киноиндустрии кадры, как гримеры, художники-постановщики, художники по костюмам, не готовятся практически нигде. В рамках форума киношкол мы бы хотели поднять этот вопрос и подумать, как можно было бы развить эту историю.

К примеру, частные школы быстрее ориентируются и отвечают потребностям рынка, изучая его. В Санкт-Петербурге и Москве есть несколько подобных школ, которые уже обучают таких специалистов.

Хотелось бы, чтобы у нас в Казани появился похожий филиал. В колледжах также можно было бы вводить подобную практику, к примеру, в Фешинском училище можно было бы готовить художников по костюмам, а в театральном – специалистов по киногриму. В Татарстане дефицит художников-постановщиков. В Якутии, Башкирии, на Алтае та же проблема.

Хотелось бы обсудить пути ее решения, потому мы пригласили и частные киношколы, чтобы они поделились своим опытом.

«Мы покажем 50 внеконкурсных фильмов. Конкурсная программа также традиционно включила 50 киноработ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На нас обратила внимание престижная сеть продвижения азиатских фильмов NETPAC»

Какие-то из фильмов уже успели оценить, порекомендуете на что-то сходить обязательно?

Обязательно нужно посмотреть конкурсную программу. Но надо отметить, что и внеконкурсная программа в этом году будет разнообразна. К примеру, к юбилеям Андрея Тарковского и Владимира Мотыля мы запросили их ретроспективы, а к круглой дате известного аниматора Вячеслава Котеночкина мы включили несколько его работ в детскую программу фестиваля.

Дополнят программу несколько дебютных работ молодых режиссеров.

У нас широко отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, поэтому мы запросили фильм «Мусульманин» Владимира Хотиненко, так как в этой картине, пожалуй, впервые в истории российского кинематографа были затронуты темы ислама и веротерпимости. Кстати, сам Хотиненко возглавит жюри этого года.

Мы также сделали акцент на этническом кино, так как этот год является Годом культурного наследия народов России. Мы собрали не только российские фильмы, но и сложили в подборку несколько зарубежных кинолент, которые также ориентированы на этнические темы.

Традиционно мы представим программу «Тюркский мир». Надо сказать, что мы поддерживаем отношения со всеми тюркскими странами.

Итого мы покажем 50 внеконкурсных фильмов. Конкурсная программа также традиционно включила 50 киноработ – по 10 в каждой из номинаций.

Откроется кинофестиваль фильмом «Ибн Фадлан» Айназа Мухаметзянова.

Влияет ли текущая политическая обстановка на состав участников, гостей фестиваля?

Последние несколько лет у нас была активно представлена Европа. Сегодня же в списке заявок европейские страны отсутствуют. Более того, фильмы, созданные ими в копродукции с другими странами, такими как Тунис, Египет, Турция, также были отозваны.

Но нет худа без добра, в этом году на нас обратила внимание престижная сеть продвижения азиатских фильмов NETPAC. Присутствие такого уровня жюри на фестивале повышает престиж проекта. Если NETPAC предлагает оценить фильмы, значит, мы представляем интерес для крупнейших киноведческих компаний.

Каким образом желающий может попасть на фестивальные кинопоказы?

Вход на все кинопоказы свободный – это принципиальная позиция фестиваля. Возможно, на какие-то параллельные программы будут билеты, но эту тему мы с учредителями пока не обсуждали.

Открытие фестиваля – всегда торжественная церемония, которая собирает вокруг видных деятелей киноиндустрии. С кем смогут пообщаться или взять автограф счастливчики, которые окажутся на открытии?

Не хочется заранее говорить о звездах, так как не все подтвердили свое участие. Точный список станет известен ближе к фестивалю. Но хочу отметить, что мы приглашаем гостей не просто красиво пройтись по ковровой дорожке, но все-таки поработать.

Могу сказать, что впервые в рамках фестиваля у нас будет мировая премьера – это фильм «Приключение маленького Бахи». Режиссер Александр Галибин известен по таким работам, как «Мастер и Маргарита», «Сестренка». Мы ждем его приезд.

Актрису Олесю Судзиловскую мы пригласили в качестве ведущей церемонии открытия. Свой приезд также подтвердила киноактриса Наталья Варлей, поклонников ждет творческая встреча с ней. Мы получили подтверждение от турецкого актера Нумана Чакыра, который снимался во многих турецких фильмах, в том числе в сериале «Великолепный век».

«Мы приглашаем гостей не просто красиво пройтись по ковровой дорожке, но все-таки поработать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А что насчет аудитории фестиваля? Как ведет себя ее динамика?

За время существование проекта фестиваль собрал свою локальную аудиторию. Это те люди, которые приходят к 8 утра с термосами, едой, занимают места и отходят разве что в уборную.

Что касается состава в целом – мы наблюдаем «омоложение» аудитории. Думаю, это происходит благодаря «Национальному конкурсу», режиссеры-участники которого приглашают своих друзей, родственников, подписчиков. Кстати, в национальном конкурсе у нас есть выпускники КазГИКа, и я уверена, что на их фильмы придут их сверстники.

Успеет ли кинотеатр «Мир» обновиться к фестивалю?

Кинотеатр «Мир» пока на ремонте, и к фестивалю он еще не откроется. Мы полностью меняем гребенку, отопление и устанавливаем удобные кресла. Надо сказать, мы грезили этим ремонтом уже пять лет. Конечно, ремонт не капитальный, но хотя бы немного мы все же приведем наш кинотеатр в порядок и обновим фасад здания.

Поэтому в этом году все показы пройдут в новом кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТЦ «Республика». Там мы заняли три зала.

Кроме того, мы подтянем и другие площадки города. К примеру, программа «Кино + музыка», куда войдут два киномероприятия, пройдет в Национальной библиотеке РТ и во внутреннем дворике Национального музея РТ.

Первое событие мы хотели бы посвятить памяти Рената Ибрагимова. Планируем сделать фотовыставку и пригласить супругу и несколько его ближайших друзей из Москвы. Хотим представить фильмы «Перерождение» и «Итальянский контракт» с его участием. Кстати, пока готовили программу, мы неожиданно для себя открыли, что Ренат Ибрагимов озвучивал мультфильмы. Некоторые из них также вошли в детскую программу кинопоказов.

Второе мероприятие мы привяжем к 100-летию российского джаза. В нашем архиве есть несколько фильмов, связанных с биографией Олега Лундстрема и оркестром Виктора Деринга, планируем их показать в рамках этой музыкальной программы.

«Кинотеатр «Мир» пока на ремонте, и к фестивалю он еще не откроется» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы собрали золотую коллекцию фильмов трех регионов – Башкортостана, Якутии и Татарстана»

В прошлом году в рамках фестиваля вами поднимался вопрос о создании общего каталога фильмов, которые сняты в регионах. Была речь о формировании ее на базе «Сахамуви». Продвигается ли этот проект?

В этом году он реализуется. Мы собрали золотую коллекцию трех регионов – Башкортостана, Якутии и Татарстана. Сейчас каталог насчитывает около 500 кинолент. Во время кинорынка мы сделаем презентацию. Нужно понимать, что в него вошли не только современные, но и более ранние работы.

Сам каталог будет формироваться со ссылкой на правообладателей. Чтобы заинтересованная организация могла выйти на них напрямую.

Презентацию мы делаем неспроста – каталог можно будет пополнять. Надеемся, что нашим примером заразятся и другие регионы. Уверена, что для российских дистрибьюторов эта база станет ценным источником информации.

Не секрет, что сегодня кинотеатры из-за ухода «больших игроков» испытывают сложности. Существуют прогнозы, что до 70 процентов кинотеатров по России могут закрыться. Сможет ли российское кино, в том числе национальное, закрыть потребности кинотеатров?

Вопрос сложный. Конечно, дистрибьюторы, которые работали с крупными производителями голливудских фильмов, сегодня проявляют интерес к региональному кино. Другое дело, что российских фильмов не хватит на то, чтобы закрыть весь репертуарный план. В кинотеатрах зритель ждет премьер. А за год премьер у нас в стране не так много.

К примеру, в Татарстане снимается максимум пять фильмов в год, Якутия снимает до 10 картин. Поэтому, вероятнее всего, замещение будет происходить и за счет таких крупных партнеров, как Китай, Корея, Индия.

По поводу интереса дистрибьюторов могу добавить то, что в этом году к нам на кинорынок приезжает генеральный директор и креативный продюсер «Российского кинобизнеса» Екатерина Бордачева. Она хочет посмотреть, что предлагает региональный кинорынок.

Конечно, для нас уход Голливуда оборачивается возможностью. Раньше с региональным продуктом попасть в российский прокат было просто невозможно. Другой вопрос, будет ли эта продукция популярна. Мы знаем опыт включения в репертуарный план якутских фильмов «Убийца» и «Черный снег». Оба фильма не покрыли расходов, к сожалению. Потому крупные дистрибьюторы и относятся к региональным фильмам с осторожностью. Хотя… мимо хорошей истории ни один дистрибьютор не пройдет.

«Российских фильмов не хватит на то, чтобы закрыть весь репертуарный план. В кинотеатрах зритель ждет премьер» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– И все-таки рывок отечественного кино возможен?

Считаю, что возможен. Потому что сегодня подросла крепкая кинематографическая среда.

Если вспомнить историю голливудского кино, то его огромный скачок произошел благодаря тому, что молодым кинематографистам раздали большие деньги. Такая же история произошла и в Казахстане, и все, кто попал под эту волну, снимают и находятся на плаву до сих пор.

Сможет ли Татарстан в этой истории найти «свое место под солнцем»?

Думаю, что да. У нас есть объективные факторы, которые работают на то, чтобы в регионе создавалась кинематографическая среда. Я говорю о нашем профильном вузе, где каждый год готовят специалистов. У нас уже есть хорошие ребята, которые, увы, стремятся попасть в Москву и Санкт-Петербург.

Наша проблема в том, что у нас нет инфраструктуры киноиндустрии. Многие говорят, что нужно строить студию, но это слишком дорого. Моя идея в том, чтобы создать региональный кинокластер.

К примеру, мы могли бы выполнять заказы на постпродакшне. У нас уже это работает, просто об этом мало кто знает. Ребята из Альметьевска и Казани обеспечивают зарубежные и московские проекты. Но они разбросаны и работают сами по себе. Они обучились этому сами, потому что заказывать звук, цветокоррекцию в Москве дорого. Так что постпродакшн у нас уже есть, его нужно только развивать.

Есть у нас и те, кто умеет делать анимацию. Причем это не только «Татармультфильм», а несколько десятков небольших студий. Мы обнаружили это, когда в прошлом году проводили «Милли мультFest». Из фестиваля также может вырасти новое поколение, которое нужно только поддержать.

«Проект будет представлять собой карту Татарстана, где будут обозначены локации, наиболее благоприятные для съемок фильмов»

Существует мнение, что мы научились снимать хорошее кино, но проблема в том, что это кино снято для нас самих же…

Здесь я с вами согласна. Я считаю, что у нас недостаточно сценаристов, которые могли бы сделать историю для каждого. В этом вся проблема.

Если есть история, которая интересна и в России, и во Вьетнаме, и в Никарагуа, фильм будет иметь успех. Нужно, чтобы история цепляла, была близка многим. Я вижу этот потенциал в фильме «Исэнмесез?» Ильдара Ягафарова. Не зря он взял призы уже на двух фестивалях. Видимо, откликается эта история в сердцах людей. На фестивале мусульманского кино прошлого года казахский киновед Гульнара Абикеева сказала: «Если бы у нас в Казахстане сняли такой фильм, я была бы просто счастлива».

Вот таких человеческих историй нам не хватает. Нет ярко выраженного героя. Нужно перестать зацикливаться на национальности, а делать историю, которая близка каждому. Мне кажется, мы не дотягиваем именно в сценарном мастерстве, не можем сделать классически выстроенный по всем структурным канонам фильм. Нельзя недооценивать и вопросы продвижения, которое играет большую роль в успехе картины.

Сегодня у нас снимается фильм по мотивам произведений Амирхана Еники. Есть ли в нем этот потенциал?

Посмотрим, что из этого получится, пока мы на этапе съемок.

Сценарий фильма «823-й километр» создан по мотивам произведений «Матурлык» («Красота»), «Кем җырлады?» («Кто пел?») и «Бер генә сәгатькә» («На один час»). Конечно, каждая из этих историй могла лечь в основу коротких метров. Но три не связанных между собой произведения были объединены станцией, по задумке находящейся на 823-м километре от Москвы. Именно сюда вернется главный герой повествования – прототип Амирхана Еники, который после долгих странствий возвращается на родную землю. На мой взгляд, сценарист принял наиболее оптимальное решение – рассказать три истории через воспоминания одного героя. Думаю, к концу года фильм будет готов.

Мы слышали, что вы стали председателем жюри международного иранского кинофестиваля. Правда ли это и о каком фестивале речь?

Меня пригласили на VIII Международный Шаркский фестиваль, основная проблематика которого – жизнь мегаполисов. Не могла и представить, что мне предложат возглавить международное жюри. Вместе с режиссерами из Америки, Бангладеш и другими мы просмотрели 50 фильмов и объявили итоги в режиме онлайн. Это был интересный опыт. Думаю, что в этом году мы подпишем соглашение с этим фестивалем.

Кстати, о них: за последние четыре года мы заключили 17 соглашений. Это дает Казанскому кинофестивалю возможность представлять киноподборки из других стран и предлагать свои. Открывают и возможности копродукции, присутствия наших кинематографистов на других фестивалях. Если говорить об Иране, очень хочется подружиться и с Международным кинофестивалем «Фаджр».

Мы знаем, что «Татаркино» горело идеей создания карты Татарстана с кинолокациями…

Этот проект пока в процессе формирования. Мы подали заявку в Фонд культурных инициатив, но она была отклонена. Пока мы не имеем средств, чтобы реализовать ее должным образом. Но на сайте «Татаркино» мы в любом случае аккумулируем всю информацию.

Проект будет представлять собой карту Татарстана, где будут обозначены локации, наиболее благоприятные для съемок фильмов. Карта облегчит поиски определенного типа местности, подскажет, где какие достопримечательности расположены, тем самым привлечет к Татарстану внимание кинематографистов из других регионов.

Кроме этого, сюда же мы соберем всю информацию о наших актерах, фирмах, которые могут предоставить необходимое оборудование. В общем, здесь будет собрана вся информация о наших ресурсах. Конечно, это работа не одного года. Но я надеюсь, что к 100-летию татарстанского кинематографа мы успеем собрать всю основную информацию.