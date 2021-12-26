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Погода
26 декабря 2021  15:18

Во Владивостоке треснул Рудневский мост из-за аномальных холодов

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Из-за сильных морозов образовалась трещина на Рудневском мосту во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Утром в воскресенье температура воздуха в городе составляла 16 градусов мороза.
Специалисты, которые обследовали трещину, сообщили, что угроза обрушения моста отсутствует.

«Конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций, влияющих на надежность сооружения, не выявлено», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в воскресенье в Татарстане вновь ожидаются метель, снег и сильный ветер. Об этом предупреждают синоптики.

#аномальные морозы
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