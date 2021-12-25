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Ру Тат
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Общество
25 декабря 2021  22:12

Синоптики предупреждают о метелях и сильном ветре в Татарстане

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В воскресенье в Татарстане вновь ожидаются метель, снег и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Ночью прогнозируется сильный ветер, его порывы могут достигать 15-20, местами — 26 м/с. Днем — умеренный. 

В ночные часы столбики термометров будут держаться на уровне -14...-9 градусов, днем ожидается от -10 до -5 градусов. К вечеру вновь похолодает до -16...-11 градусов.

«На дорогах возможны снежные заносы, местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре.

#прогноз #сильный ветер #метель
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