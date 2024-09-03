Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум

Сегодня во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. В первый день на площадке пройдут ряд мероприятий, в том числе второй международный форум «День сокола», передает РИА Новости.

Уже стартовала работа стендов от министерств и ведомств, в том числе Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Минобрнауки, Роструда, МЧС, и от крупнейших корпораций (ВЭБ.РФ, Русгидро, Роснефть и пр).

В павильоне Бурятии представлена интерактивная книга о героях спецоперации с цитатами Президента России Владимира Путина. Страницы зафиксированы на платформе, на них транслируются изображения. На 2-й странице изображен портрет Президента, на 3-й его цитата о героизме бойцов спецоперации: «Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои».

На каждой странице книги представлены герои Бурятии, отличившиеся в ходе СВО, кроме того, рассказано о мерах, предпринимаемых властями республики для поддержки бойцов и членов их семей.

Напомним, ВЭФ будет проходить с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.