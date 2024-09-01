На следующей неделе Путин посетит Монголию, два региона РФ и выступит на ВЭФ

На следующей неделе Президент РФ Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Дальний Восток, где выступит на Восточном экономическом форуме. Об этом сказано в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Конечно, заявление Путина на восточном форуме неизбежно будут слушать предельно внимательно и в России, и в Европе, и в США. Можно предположить, что о взаимоотношениях с этой страной (речь идет о США – прим. Т-и) будет сказано немало слов. Форум во Владивостоке – это всегда ярко и, безусловно, очень важно. Президент на полях форума проведет совещание по развитию Дальневосточного [федерального] округа», – сказано в видео.

Перед ВЭФ глава государства посетит Монголию. Отмечается, что в плане Президента следующие пункты: визит еще в один регион России, общение со школьниками в рамках открытого урока «Разговор о важном» и участие в едином дне голосования.