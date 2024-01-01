Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов.

«Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег», – отметили в администрации Владивостока.

Администрация Находкинского городского округа сообщает, что в 17.10 (10.10 мск) произошло землетрясение в Японском море. Магнитуда 7,2 балла. Возможна угроза цунами, также отметили в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2 часа на западном побережье Японии произошло 29 землетрясений. В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Более 35 тыс. домов в центральной части Японии остались без электроснабжения. Местных жителей призывают готовиться к новым подземным толчкам.