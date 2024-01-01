Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами
Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов.
«Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег», – отметили в администрации Владивостока.
Администрация Находкинского городского округа сообщает, что в 17.10 (10.10 мск) произошло землетрясение в Японском море. Магнитуда 7,2 балла. Возможна угроза цунами, также отметили в администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2 часа на западном побережье Японии произошло 29 землетрясений. В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Более 35 тыс. домов в центральной части Японии остались без электроснабжения. Местных жителей призывают готовиться к новым подземным толчкам.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников