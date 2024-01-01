Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Японии за два часа зафиксировали 29 землетрясений
За 2 часа на западном побережье Японии произошло 29 землетрясений, следует из статистических данных метеоагентства, проанализированных РИА Новости.
Как сообщает агентство, самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с «крайне близким к поверхности» очагом.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Японии объявлена угроза цунами после мощных землетрясений, людей призывают немедленно покинуть прибрежную зону.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников