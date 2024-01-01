В Японии за два часа зафиксировали 29 землетрясений

За 2 часа на западном побережье Японии произошло 29 землетрясений, следует из статистических данных метеоагентства, проанализированных РИА Новости.

Как сообщает агентство, самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с «крайне близким к поверхности» очагом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Японии объявлена угроза цунами после мощных землетрясений, людей призывают немедленно покинуть прибрежную зону.