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Происшествия 1 января 2024 14:35

В Японии за два часа зафиксировали 29 землетрясений

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За 2 часа на западном побережье Японии произошло 29 землетрясений, следует из статистических данных метеоагентства, проанализированных РИА Новости.

Как сообщает агентство, самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с «крайне близким к поверхности» очагом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Японии объявлена угроза цунами после мощных землетрясений, людей призывают немедленно покинуть прибрежную зону.

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