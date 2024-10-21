Во Вьетнаме, чья делегация собиралась приехать в Казань, избрали нового президента

Генерал Лыонг Кыонг стал новым президентом Вьетнама по решению Национального собрания (однопалатный парламент) Республики. Трансляцию заседания вело на своем сайте Вьетнамское информагентство.

Президент России Владимир Путин уже поздравил нового лидера Вьетнама с избранием на пост главы Республики. В своей телеграмме российский лидер отметил, что отношения развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Путин также выразил надежду на то, что деятельность Кыонга на президентском посту поспособствует дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах.

В завершении глава российского государства пожелал новому президенту Вьетнама успехов, здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что Вьетнам собирается участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября текущего года. Такой ответ дали в посольстве России в этой стране. Однако по состоянию на 20 октября 2024-го было неизвестно, кто возглавит делегацию на мероприятии.