Во Франции с 14 марта отменят вакцинные паспорта для посещения общественных мест

Начиная с 14 марта во Франции прекращается действие вакцинных паспортов, сообщает ТАСС

Ранее этот документ был необходим для посещения кафе, ресторанов, библиотек, музеев и прочих общественных мест.

Во всех местах, помимо медицинских учреждений и транспорта, будет отменен масочный режим.

Вакцинные пропуска во Франции действовали с 15 января 2022 года.

Первой из стран Евросоюза, где были сняты все антиковидные ограничения, стала Дания.

Позднее к ней присоединились Великобритания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Такое решение власти приняли из-за того, что страны достигли высокого уровня вакцинации.