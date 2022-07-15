news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
15 июля 2022  10:26

Во Франции для экономии энергии могут отказаться от ночного освещения общественных мест

news_top_970_100

Во Франции на фоне вероятного полного прекращения поставок природного газа из России для экономии энергии могут отказаться от «бесполезного» ночного освещения общественных мест. Об этом рассказал Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам France 2 и TF1.

По словам французского лидера, по этому вопросу будут проводиться консультации с местными властям. Соответствующая мера будет включена в национальный план ответственного потребления энергии.

«Мы подготовим план для государственных органов, план трезвости, в котором попросим всех наших соотечественников принять участие. И мы также подготовим план трезвости, касающийся электричества и газа, который обсудим с нашими предприятиями», — приводит слова Макрона ТАСС.

Президент Франции выразил надежду на пробуждение коллективной ответственности в гражданах, пример которым должны будут подать государственные структуры. По его оценке, сейчас потребление энергии в стране уже «немного ниже, чем в прошлом году».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Берлине готовы отключить подсветку Бранденбургских ворот и здания городского Сената для экономии энергии.

Запрет на импорт угля из России входит в пятый пакет антироссийских санкций Европейского Союза. Шестой пакет включает частичное нефтяное эмбарго. Санкции против РФ страны Запада начали ужесточать после того, как Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

#санкции против россии #Франция #поставки газа в европу
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100