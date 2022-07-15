Во Франции для экономии энергии могут отказаться от ночного освещения общественных мест
Во Франции на фоне вероятного полного прекращения поставок природного газа из России для экономии энергии могут отказаться от «бесполезного» ночного освещения общественных мест. Об этом рассказал Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам France 2 и TF1.
По словам французского лидера, по этому вопросу будут проводиться консультации с местными властям. Соответствующая мера будет включена в национальный план ответственного потребления энергии.
«Мы подготовим план для государственных органов, план трезвости, в котором попросим всех наших соотечественников принять участие. И мы также подготовим план трезвости, касающийся электричества и газа, который обсудим с нашими предприятиями», — приводит слова Макрона ТАСС.
Президент Франции выразил надежду на пробуждение коллективной ответственности в гражданах, пример которым должны будут подать государственные структуры. По его оценке, сейчас потребление энергии в стране уже «немного ниже, чем в прошлом году».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Берлине готовы отключить подсветку Бранденбургских ворот и здания городского Сената для экономии энергии.
Запрет на импорт угля из России входит в пятый пакет антироссийских санкций Европейского Союза. Шестой пакет включает частичное нефтяное эмбарго. Санкции против РФ страны Запада начали ужесточать после того, как Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.