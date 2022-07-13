В Берлине отключат подсветку Бранденбургских ворот и здания Сената для экономии энергии

Власти Берлина предложили после полуночи отключать подсветку общественных объектов для экономии энергии, в том числе – Бранденбургских ворот и здания берлинского Сената.

«В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», – цитирует агентство DPA правящего бургомистра Берлина Франциски Гиффей.

Эти меры не означают, что город должен погрузиться во тьму – нужно найти баланс между экономией и требованиями безопасности, добавила Гиффей.

Напомним, цены на энергоносители ФРГ подскочили на фоне проведения спецоперации на Украине, в июне стоимость энергоносителей выросла на 38%. При этом власти ФРГ заявили о намерениях отказаться в этом году от угля и нефти из России.