Во дворе Присутственных мест Кремля из-за морозов отменился показ спектаклей

Фото: Александра Живушкина / Предоставлено Институтом развития городов РТ.

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля отменены все мероприятия — показ спектаклей «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше», а также городские сказки и экскурсия с переводом на русский жестовый язык.

Как рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов РТ, мероприятия отменены только сегодня.

К слову, несмотря на экстремальные морозы, вчерашний показ спектакля «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше» состоялся. Участник новогодней ярмарки «Крафтлы чәй» угощал всех бесплатным горячим чаем, а артисты согревали эмоциями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в парках и скверах Казани 7 и 8 января отменены все мероприятия.