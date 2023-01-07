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Общество
7 января 2023  12:22
Эльза Кузнецова

Во дворе Присутственных мест Кремля из-за морозов отменился показ спектаклей

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Во дворе Присутственных мест Кремля из-за морозов отменился показ спектаклей
Фото: Александра Живушкина&nbsp;/ Предоставлено Институтом развития городов&nbsp;РТ.

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля отменены все мероприятия — показ спектаклей «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше», а также городские сказки и экскурсия с переводом на русский жестовый язык. 

Как рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов РТ, мероприятия отменены только сегодня.

К слову, несмотря на экстремальные морозы, вчерашний показ спектакля «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше» состоялся. Участник новогодней ярмарки «Крафтлы чәй» угощал всех бесплатным горячим чаем, а артисты согревали эмоциями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в парках и скверах Казани 7 и 8 января отменены все мероприятия.

#присутственные места
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