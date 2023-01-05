Во дворе Казанского Кремля стартовали показы спектакля «Сон Дедушки Мороза»

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля стартовали показы спектакля «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше», который был поставлен командой фонда «Живой город» специально для новогодней ярмарки в Кремле.

Спектакль новогодний, создан специально для уличного показа — в нем много больших кукол и интерактивных моментов для зрителя, а главные герои — Дедушка Мороз и Маленький Мальчик. Накануне прошел особый показ — он сопровождался переводом на русский жестовый язык.

На премьеру пришло очень много зрителей – весь амфитеатр был заполнен. Жители и гости столицы республики поделились, что не ожидали, что будет настолько зрелищно, и даже танцевали в некоторые моменты, повторяя за актерами.

Режиссёром постановки выступила Лилия Энгельман. По сюжету сказки, новогодний волшебник заточил все страхи в шар, чтобы сделать людям необычный подарок на Новый год. Но один мальчик случайно выпустил все людские страхи наружу, а Дедушка Мороз оказался в неволе.

«Идея у режиссёра Лилии Энгельман возникла тогда, когда она начала изучать татарские легенды и сказки, в которых герои часто показаны как злодеи. Захотелось копнуть глубже, так Лилия обнаружила, что часть злодеяний творилось и по незнанию, и во имя каких-то благих дел. В итоге получилось сделать сказку, главная идея которой в том, чтобы показать людям, как важно брать ответственность на себя и нести ответственность за свои поступки. Если ты виноват, то смело признайся в этом, и тогда у тебя появится сила, чтобы исправить всё, что ты сделал», — рассказали «Татар-информу» в Фонде «Живой город».

Режиссер Лилия Энгельман отметила, что над спектаклем работала целая команда — несколько продюсеров, сценаристы, музыканты (музыка для постановки писалась отдельно), ну и, конечно, сами артисты.

«Идея спектакля актуальна во все времена, а особенно для детей. Главный герой — маленький мальчик, который приходит в дом Дедушки Мороза, ворует у него подарок, разбивает его, а потом говорит, что он не виноват. То есть мальчик не хочет брать на себя ответственность. Но в конце происходит чудо, он признает свою ошибку, и Дед Мороз освобождается», — поделилась собеседница агентства.

В спектакле задействованы: Мальчик — Эльдар Гиниятов, Дедушка Мороз — Камиль Гатауллин, Снегурочка — Айгуль Ахметова, Шурале — Эдуард Хабибуллин, Су Анасы — Алия Киямова, Страхи — Родион Сабиров, Рамиль Камалов, Адель Надоел.

Сегодня показы состоятся в 16.00 и 18.00.

Напомним, с 20 декабря по 15 января во дворе Присутственных мест будет работать новогодняя кремлевская ярмарка. Для двора разработали специальную концепцию оформления, на территории разместили арт-объекты и поставили 17-метровую елку. В течение работы ярмарки будут проходить спектакли, музыкальные вечера, мастер-классы и многое другое. Вход на все мероприятия свободный.

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