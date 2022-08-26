Внук Билялетдинова рассказал о своей драке на тренировке «Монреаля» в НХЛ

Российский хоккеист «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о драке на тренировке команды «Монреаль Канадиенс». Напомним, что в этом сезоне внук Зинэтулы Билялетдинова сменил канадскую команду на американскую.

Романов рассказал о конфликте с нападающим Седриком Пакеттом в феврале 2022 года. Пакетт сейчас выступает в КХЛ за минское «Динамо».

«Тогда ещё сезон шёл не поймёшь как, мы всё проигрывали. Нервы на пределе. Он неудачно вошёл со мной в контакт, упал, ему это не понравилось. Отступать я особо не отступаю. Там особо и драки не было – потолкались да разошлись. Я обычно общаюсь со всеми. Мне без разницы – Уэйн Гретцки передо мной, игрок ниже статусом или обычный человек. Общаюсь со всеми довольно приятно и открыто», – цитирует Романова «Р-Спорт»..

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о переходе Романова из «Монреаля» в «Нью-Йорк Айлендерс».