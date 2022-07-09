Свержение русского «Царя» в НХЛ: как внук Билла не прижился в хоккейной Мекке Канады

Неожиданный финал вояжа Романова за мечтой в Канаду

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» накануне обменял российского хоккеиста Александра Романова в «Нью-Йорк Айлендерс». За 22-летнего внука маститого тренера и легенды «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова (которого за океаном и начали называть просто Биллом) «канадцы» получили право выбора в первом раунде драфта НХЛ. Два года назад любой хоккейный человек, будь то болельщик или эксперт, покрутил бы пальцем у виска, если бы ему сказали, что роман «Монреаля» и «царя» Романова завершится таким вот образом.

Требовательные и жесткие фанаты «Канадиенс» назвали русского новичка «Царем» Фото: wikipedia.org, CC BY-SA 2.0

«Очень классно подписать первый контракт с клубом НХЛ. Сбылась моя маленькая мечта. Ощущения в этот момент? Когда подписывал, не очень осознавал. Больше осознал, когда все новости были об этом. Все только об этом и говорили. Дело не в деньгах. Сколько бы мне ни предложили в ЦСКА, я уехал бы за мечтой», – молодой защитник Александр Романов 8 мая 2020 года буквально фонтанировал эмоциями от своего перехода в команду НХЛ.

И было от чего. Ведь «Монреаль Канадиенс» - не просто команда, а настоящая Мекка канадского хоккея. Пожалуй, московский «Спартак» в российском футболе не такая крутая штука, как «Монреаль» в заокеанском хоккее. Сам Романов в российском футболе по понятным причинам не разбирается, но он также нашел отличное сравнение.

Дебют в «Монреале»: «Царь» от фанатов, восторженное рукоплескание экспертов, дифирамбы руководства

«Изучал ли историю «Монреаля»? Разумеется. Знаю, что «Канадиенс» — старейший и самый титулованный клуб НХЛ, у него больше всего Кубков Стэнли. Думаю, в плане великой истории «Монреаль» можно сравнить с ЦСКА. По идее, «Монреаль» — это канадский ЦСКА», - говорил Романов в одном из многочисленных интервью.



Дальше все пошло как по накатанной и ничего не предвещало той развязки, о которой стало известно накануне. В первых шести матчах в НХЛ Романов набрал 2 (1+1) очка, нанес 18 бросков в створ ворот, провел 15 силовых приемов. А в игре против «Ванкувера» получил больше всех времени на льду среди своих партнеров по команде – 22 минуты и 31 секунду.

Требовательные и жесткие фанаты «Канадиенс» назвали русского новичка «Царем», заокеанские эксперты прочили постоянное место в первых парах защиты и большинства на долгие годы, а тренерский штаб и руководство клуба пели «внуку Билла» нескончаемые дифирамбы.

«Соцсети — это отдельная тема. Но в команде меня так не зовут. Один раз только по приколу назвали. Но это была просто шутка. Сказали и забыли», – скромно отвечал Романов, комментируя свое прозвище «Царь».



Конечно, на столь высоком уровне весь сезон новичок лиги отыграть не мог. Но в целом 54 матча и среднее время 17 минут на льду за матч в «регулярке» НХЛ в первом же сезоне – таким результатом может похвастать не каждый новичок.

Что и когда пошло не так: почему внука Билла зачехлили в запас

Однако первый тревожный звоночек грянул в плей-офф, когда Романов неожиданно для многих потерял место в составе. Местные журналисты буквально пытали наставника «Монреаля» Дюшарма о причинах репрессий в отношении талантливого россиянина. Из его дипломатичного ответа стало понятно, что к Романову есть большие претензии не только на льду, но и за его пределами.

«Я не буду вдаваться в подробности. Мне нравится разговаривать со своими игроками, садиться с ними и заставлять их понимать от и до, в чем заключаются их ошибки. Но не думаю, что публичное обсуждение таких моментов является хорошей идеей. Сезон для меня состоит из четырех уровней. И вам нужно научиться держать свой уровень игры во всех четырех этапах. И это непросто.

То, что у Романова «прокатывало» в КХЛ под овации экспертов и журналистов, стало камнем преткновения в самой сильной лиге планеты Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Он молодой парень, он нам нравится, у него большое будущее, он провел 54 игры в этом сезоне, столкнувшись с множеством проблем, через которые мы прошли с ним вместе. И если он не играет, это не значит, что мы с ним не работаем. Прямо сейчас мы с ним проводим работу над множеством вещей как на льду, так и за его пределами. Так что я не буду вдаваться в подробности этих вещей, потому что эта информация предназначена только для него», — говорил наставник «Монреаля» Дюшарм.

«Александр Романов среднего уровня хоккеист, звезд с неба не хватает. Большую рекламу ему сделали в России»

На самом деле для внимательного зрителя матчей НХЛ причины опалы Романова были на поверхности. Дело в том, что хоккей за океаном – большой бизнес, где роли даже на льду расписаны от и до. В лиге всегда хватало ярких атакующих защитников, но их отличало одно общее качество – отсутствие грубых ошибок в обороне. То, что у Романова «прокатывало» в КХЛ под овации экспертов и журналистов, стало камнем преткновения в самой сильной лиге планеты. Наше наблюдение в беседе с корреспондентом «Татар-информа» подтверждают и эксперты.

«На мой взгляд, Александр Романов среднего уровня хоккеист, звезд с неба не хватает. Большую рекламу ему сделали в России. Для меня очевидно, что он немного не отвечает требованиям, которые ставятся перед большинством защитников в НХЛ. Он любит побегать в атаку, а там это не очень любят. За океаном приветствуются классической схемы – защитник обороняется, нападающий атакует.

Владимир Плющев: «На мой взгляд, Александр Романов среднего уровня хоккеист, звезд с неба не хватает. Большую рекламу ему сделали в России» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Там очень жестко говорят, чем ты должен заниматься на площадке. И если ты начинаешь сомневаться или не дай бог спорить, то это перевод в фарм-клуб, в лучшем случае. Возможно, есть и другие причины обмена Романова, но думаю, основное я уже сказал. А что касается ярких прозвищ и отличной прессы по первым матчам Саши в «Монреале», то тут, я думаю, сработал некий эффект рекламы. Внук Билялетдинова, все такое. Но повторюсь, в НХЛ очень строгий подход и клубы позволяют вольности в обороне единицам игроков. Я про самых одаренных.

Может он перейдет к другому тренеру в «Айлендерс» и тот ему позволит нырять в атаку. Так что обмен для Романова – далеко не худший выход», - считает бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Думаю пригодиться в «Айлендерс». Может, в Нью-Йорке у команды более подходящий для Романова стиль будет»

Так или иначе, Романов постарался исправить свои ошибки и в прошлом сезоне провел уже 79 матчей за «Монреаль», набрав 13 (3+10) очков. Но канадский клуб все же решил обменять хоккеиста. За 22-летнего защитника «канадцы» получили право выбора в первом раунде драфта НХЛ. «Островитяне», помимо прав на Романова, смогут выбрать игрока в четвертом раунде драфта.

Отметим, что по завершении текущего сезона у Романова истек трехлетний контракт на общую сумму в $ 3,5 млн ($ 1,17 млн в год). Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил корреспонденту «Татар-информа», что обмен может пойти Романову на пользу.

Александр Кожевников: «Может, в Нью-Йорке у команды более подходящий для Романова стиль будет. А так, он классный и цепкий защитник с хорошей игрой в обороне» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru​​​​​

«Романов – хороший игрок, но в «Монреале» решили обменять. Возможно, тренера чем-то не устроил или генменеджера. Защитник он сильный, думаю пригодиться в «Айлендерс». Может, в Нью-Йорке у команды более подходящий для Романова стиль будет. А так, он классный и цепкий защитник с хорошей игрой в обороне. Есть в арсенале и силовые приемы, классное катание. У него все хорошо. А в атаке ему надо добавлять, работать над броском. При этом он очень хочет подключаться в атаку, но не очень получается. В этом главная проблема», – уверен наш эксперт.

Зачем «островитянам» Александр Романов

И действительно, в «Нью-Йорк Айлендерс» не хватает качественных исполнителей в обороне и 22-летний перспективный россиянин команде точно пригодится. По сути, у «островитян» на контрактах осталось всего 4 защитника для игры в «топ-9». Это Адам Пелек, Райан Пулок, Скотт Мэйфилд и вероятно Ноа Добсон. По крайней мере, генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло лучился от удовольствия, комментируя сделку по приобретению Романова.

«У нас была потрясающая возможность получить 22-летнего защитника из топ-4. Мы знаем, что Романов — тот парень, которого мы и искали. Это было простое решение. Мы сыграли много матчей против него, чтобы понять это. При этом он продолжит развиваться», — уверен босс «Островитян».

Таким образом, у Романова не сложилось в Мекке канадского хоккея, но в Нью-Йорке у внука Билялетдинова все шансы перевернуть историю в свою пользу и закрепиться в качестве защитника первых пар обороны клуба НХЛ.