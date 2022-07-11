Внук Билялетдинова не вернется в команду КХЛ ЦСКА и останется в «Айлендерс»

Александр Романов, перешедший из «Монреаль Канадиенс» в «Нью-Йорк Айлендерс», не перейдет в ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб предложил защитнику двухлетний контракт на 120 млн рублей.

8 июля Романов стал частью обмена между «Монреалем» и «Нью-Йорком». Канадцы в обмен на игрока получили право на 13-ый выбор в первом раунде драфта НХЛ. В предыдущем сезоне 22-летний защитник отыграл за «островитян» 79 матчей и заработал 13 очков (3+10).

Напомним, что Александр Романов является внуком бывшего тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Наставник стал с казанцами четырехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010, 2018), а также трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).