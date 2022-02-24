Внучка хозяйки сгоревшего дома: «Сгорело все, не осталось ни документов, ни одежды»

Хозяйка дома, который сгорел во время пожара в поселке Новониколаевский, просит помощи у жителей республики. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала внучка женщины.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Двухэтажный дом, в котором находились магазин, небольшое кафе и мини-отель, сгорел полностью в ночь на 23 февраля. В результате пожара погибли постоялец отеля и его подруга, а также 80-летняя пенсионерка – мать хозяйки дома. В момент, когда начался пожар, в доме хозяйки находились ее внуки.

«Мы с сестренкой и бабушками спали, проснулись от громкого хлопка и побежали к коридору. Там уже все горело, в том числе и лестница. Мы спали на втором этаже», – рассказала внучка хозяйки дома.

Выбраться из горящего дома детям и хозяйке помогли прохожие. Пожилую женщину спасти не удалось, она с трудом передвигалась и не смогла выбраться. Пожарные приехали в считанные минуты, но к этому моменту двухэтажный дом уже был полностью охвачен огнем. Пламя едва не перекинулось на соседей.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Моя бабушка пыталась спасти прабабушку, но, к сожалению, не смогла. Прабабушка задохнулась. На всё у нас было всего семь минут. Мы не успели ничего с собой взять. У нас не осталось ни документов, ни одежды», – рассказала девушка.

Как рассказали очевидцы, возгорание началось со стороны дома, где находился постоялец со своей подругой. Именно их тела сначала под завалами обнаружили пожарные, после этого нашли тело матери хозяйки дома. Кроме того, в больницу попал еще один постоялец отеля, мужчину с серьезными ожогами рук, ног и головы доставили в РКБ.

Огонь уничтожил все, площадь пожара составила порядка 150 кв. метров. Хозяйка дома после случившегося осталась без крыши над головой. Сейчас родственники и неравнодушные жители собирают женщине помощь.

Если у вас есть желание помочь хозяйке сгоревшего дома, то можно позвонить Азалие Фаритовне по номеру телефона 89393698921, также по этому номеру можно отправить денежные средства.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на пожаре в двухэтажном доме в поселке Новониколаевский погибли три человека.

Причиной пожара предварительно назвали неправильное использование электрооборудования. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.