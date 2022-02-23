Один человек погиб и один пострадал на пожаре в доме с кафе и магазином в РТ

Рано утром на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение, что в поселке Новониколаевкий в Зеленодольском районе горит двухэтажный дом.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

К моменту прибытия первых пожарных расчетов, огонь полностью охватил здание. Шесть человек успели самостоятельно выйти на улицу. Один мужчина пострадал – его с серьезными ожогами головы, рук и ног доставили в РКБ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожарные установили, что второй этаж был жилым – там проживали хозяева дома и еще четверо человек. На первом этаже располагались кафе и магазин.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Потушив пожар, огнеборцы обнаружили на втором этаже здания тело погибшего. Его личность устанавливается.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 150 кв. метров. Предварительная причина происшествия – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.