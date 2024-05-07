Внучка о деде-фронтовике из Тетюш: «Долгое время считался без вести пропавшим»

Ольга Земкова из Тетюшского района Татарстана присоединилась к онлайн-акции «Мой Герой — моя семья» и рассказала о ценностях своей семьи. Так, тетюшанка поведала историю о своем дедушке — Василие Земкове.

Земков Василий Фёдорович родился в 1914 году в селе Ямбухтино Тетюшского района Татарской АССР.

В 1936 году создал семью, родились двое детей, работал в городе Горький, на автомобильном заводе.

На фронт был призван 10 августа 1941 года Горьковским районным военкоматом.

«Долгое время считался без вести пропавшим, но благодаря поисковым отрядам было установлено, что погиб в боях, в феврале 1944 года в Днепропетровске», — поделилась внучка героя.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.